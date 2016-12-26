Экс-госсекретарь США разработает план по налаживанию отношений с Россией

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер разработает для Дональда Трампа план по нормализации отношений с Россией, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкий Bild.
Киссинджер считает налаживание отношений с Россией правильным шагом на фоне усиления Китая. Как опытный переговорщик и один из немногих американцев, которые часто встречались с президентом России Владимиром Путиным, он станет посредником между Москвой и Вашингтоном.
"По данным проведенного для европейских спецслужб анализа, который основывается на сведениях из команды Трампа, новый президент США стремится снять с России санкции "по совету Киссинджера", — пишет газета.
Кроме того, бывший госсекретарь якобы порекомендовал "уступить" России сферу влияния на территории бывших советских республик.
Bild пишет, что Москве предложат дать гарантии безопасности восточной Украины, а Запад должен будет прекратить "возмущаться" из-за Крыма. Полуостров не будет официально признан российской территорией, но этот вопрос перестанет быть проблемой в отношениях США и России. Таким образом, США намерены решить украинский вопрос, говорится в статье.
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