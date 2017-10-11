Экс-губернатор Ивановской области объяснил свою отставку

Принято кадровое решение, я покидаю пост губернатора Ивановской области. Позади девять лет работы в правительстве, из них четыре года — во главе региона. Были непростые годы: приходилось преодолевать кризис, реформировать ЖКХ, решать самые различные вопросы, обеспечивать стабильность социально-экономического развития области. Я всегда говорил и глубоко убежден, что избранный губернатор отвечает за всё перед избравшими его жителями и президентом Российской Федерации. Пожалуй, именно этот круг определенных задач и породил то решение, которое я принял.