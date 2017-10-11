Экс-губернатор Ивановской области объяснил свою отставку

Экс-губернатор Ивановской области Павел Коньков заявил, что уходит со своего поста, так как чувствует ответственность перед людьми за решение проблем региона, пишут РИА Новости. Он записал видеообращение к жителям региона, которое размещено на официальном сайте правительства области.
Павел Коньков,
экс-губернатор Ивановской области:
Принято кадровое решение, я покидаю пост губернатора Ивановской области. Позади девять лет работы в правительстве, из них четыре года — во главе региона. Были непростые годы: приходилось преодолевать кризис, реформировать ЖКХ, решать самые различные вопросы, обеспечивать стабильность социально-экономического развития области. Я всегда говорил и глубоко убежден, что избранный губернатор отвечает за всё перед избравшими его жителями и президентом Российской Федерации. Пожалуй, именно этот круг определенных задач и породил то решение, которое я принял.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин во вторник освободил Конькова от должности губернатора. Временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области стал Станислав Воскресенский.
В общей сложности в России за последние недели сменилось 10 руководителей регионов: Ивановской, Самарской, Нижегородской, Орловской, Новосибирской и Омской областей, Дагестана, Ненецкого автономного округа, Красноярского и Приморского краев. В администрации президента отставки назвали абсолютно ожидаемым ротационным процессом.
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