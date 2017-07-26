Экс-кандидат в мэры Барнаула кот Барсик предлагает вернуть Аляску в состав России

Кандидат в мэры Барнаула кот Барсик предложил вернуть Аляску в состав России, а себя назначить почетным мэром города Талкитна в США.
Из обращения кота Барсика:
Пару дней назад появилась страшная для кошачьего мира новость — умер мэр города Талкитна в США. На своем посту он прослужил, долгие двадцать лет, что много даже по человеческим меркам. Политическая долговечность и служение долгу заслуживает уважения, ведь другого мэра в городе нет.
Город Талкитна находится на Аляске ¬– штате США, который до 1867 г. являлся территорией Российской Империи. И я как кот-патриот не могу оставить этот город без власти. Я готов предложить горожанам свою кандидатуру в качестве почетного мэра до выборов президента России. А дальше время покажет.
На данном посту я готов отстаивать и продвигать интересы Аляски. Одним из первых шагов станет подготовка и агитирование за возврат полуострова в состав России, итогом чего станет проведение референдума по этому вопросу.
Данный шаг вполне вписывается в мою предвыборную программу в качестве кандидата в президенты России. Это станет логичным шагом после воссоединения с Крымом.
Предвыборный лозунг у кота-политика остается неизменный: За Барсика не голосует только мышь!
Кот Барсик был кандидатом в мэры Барнаула на прошлых выборах. Теперь главный полит-кот страны, как он сам себя называет, собирается участвовать в выборах президента страны в 2018 году.
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