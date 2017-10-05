Экс-мэра Горно-Алтайска выпустили из под домашнего ареста

В Горно-Алтайске городской суд удовлетворил ходатайство защиты экс-мэра Виктора Облогина и изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая" со ссылкой на официального представителя суда.
Суд учел то, что в заседании допрошено более половины свидетелей и то, что Облогин нуждается в оперативном лечении из-за состояния здоровья.
В целом рассмотрение уголовного дела продолжается.
Бывшего мэра Горно-Алтайска обвиняют в том, что он похитил принадлежащий мэрии автомобиль стоимостью 1,5 млн рублей, незаконно изъял средства из бюджета на 17 млн рублей, а также предоставил одной из управляющих компаний гарантии, причинив городу ущерб на 107 млн рублей.
10 сентября в Горно-Алтайске состоялись выборы, в результате которых был сформирован горсовет, а затем депутаты избрали из своего числа мэра города, которым стал Юрий Нечаев.
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