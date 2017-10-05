Экс-мэра Горно-Алтайска выпустили из под домашнего ареста

Суд учел то, что в заседании допрошено более половины свидетелей и то, что Облогин нуждается в оперативном лечении из-за состояния здоровья.

В целом рассмотрение уголовного дела продолжается.

Бывшего мэра Горно-Алтайска обвиняют в том, что он похитил принадлежащий мэрии автомобиль стоимостью 1,5 млн рублей, незаконно изъял средства из бюджета на 17 млн рублей, а также предоставил одной из управляющих компаний гарантии, причинив городу ущерб на 107 млн рублей.

10 сентября в Горно-Алтайске состоялись выборы, в результате которых был сформирован горсовет, а затем депутаты избрали из своего числа мэра города, которым стал Юрий Нечаев.