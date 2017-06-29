Экс-министр Сердюков продолжит карьеру в КамАЗе

Акционеры КамАЗа на годовом собрании приняли решение ввести в состав совета директоров бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова.
Вице-президент ТПП и экс-глава ВЭБа Владимир Дмитриев покинул совет директоров.
Свои места в совете сохранили гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, гендиректор "Варданян, Бройтман и партнеры" Михаил Бройтман и президент этой компании Рубен Варданян, председатель профсоюза КАМАЗа Александр Васильев, замглавы "Ростеха" Игорь Завьялов, гендиректор КамАЗа Сергей Когогин, советник главы "Ростеха" Сергей Скворцов, гендиректор УК "Татэнерго" Ильдар Халиков, вице-президент по автомобильным платформам Daimler Вольфрам Шмид и вице-президент по развитию бизнеса грузовых автомобилей Daimler в России Янк Геральд.
Сейчас Сердюков занимает должность индустриального директора авиационного кластера госкорпорации "Ростех", пишет "Росбалт".
Факт
Сердюков покинул пост министра обороны в 2012 году после скандала вокруг масштабных хищений в его ведомстве.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.