Экс-министр Сердюков продолжит карьеру в КамАЗе

Вице-президент ТПП и экс-глава ВЭБа Владимир Дмитриев покинул совет директоров.

Свои места в совете сохранили гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, гендиректор "Варданян, Бройтман и партнеры" Михаил Бройтман и президент этой компании Рубен Варданян, председатель профсоюза КАМАЗа Александр Васильев, замглавы "Ростеха" Игорь Завьялов, гендиректор КамАЗа Сергей Когогин, советник главы "Ростеха" Сергей Скворцов, гендиректор УК "Татэнерго" Ильдар Халиков, вице-президент по автомобильным платформам Daimler Вольфрам Шмид и вице-президент по развитию бизнеса грузовых автомобилей Daimler в России Янк Геральд.

Сейчас Сердюков занимает должность индустриального директора авиационного кластера госкорпорации "Ростех", пишет "Росбалт".

Факт

Сердюков покинул пост министра обороны в 2012 году после скандала вокруг масштабных хищений в его ведомстве.