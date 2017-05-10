Экс-начальник ДРСУ признан виновным в получении взятки при ремонте дороги

Сергей Антипов был начальником госпредприятия "Смоленское дорожное ремонтно-строительное управление" ("Смоленское ДРСУ") с 12 января 2012 года по август 2013-го. В дальнейшем он учредил фирму "Автомобильные дороги и мосты" и стал ее директором. При этом, по некоторым сведениям, Антипов продолжал сотрудничать с "Алтайавтодором" - фирма какое-то время назад выполняла для него подрядные работы в Змеиногорском районе.

Как сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю, следствием и судом установлено, что в июле 2012 года к Сергею Антипову обратился предприниматель с просьбой заасфальтировать участок дороги, где находились магазин и офис его фирмы.

Ольга Чеснокова,

старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ:

Антипов, используя данное предложение в своих корыстных целях, предложил гражданину передать ему взятку в размере 100 тыс. рублей за незаконные действия, выражающиеся в даче своим подчиненным работникам указания о выполнении асфальтирования участка без заключения договора подряда и оплаты этих работ. В результате была создана видимость наличия оснований для получения ДРСУ от "Алтайавтодора" денежных средств из краевого бюджета в качестве возмещения затрат, которые в действительности не были понесены предприятием на ремонт данной дороги.

Говоря иными словами, на ремонт дороги было выделено больше средств, чем надо, а "излишек" пошел на асфальтирование территории для частной фирмы.

В СУ СКР сообщают, что факт противоправной деятельности должностного лица были выявлены сотрудниками управления ФСБ России по Алтайскому краю. А расследованием дела занимался краевой СУСК, так как Сергей Антипов — депутат Смоленского районного собрания.

Дело было направлено в суд весной 2016 года, Антипова обвиняли по части 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

При этом следствие полагало, что он совершил четыре эпизода преступлений. Но признан он виновным только в одном. По остальным же обвинениям суд его оправдал - превышения должностных полномочий суд не увидел. По данным altapress.ru, в ходе суда свидетель изменил показания, а "Алтайавтодор" заявил, что краевому бюджету ущерб не нанесен.

Сергей Антипов получил условный срок - 3,5 года с испытательным сроком 1,5 года и штрафом 4 млн рублей. Гражданский иск прокурора края Якова Хорошева о взыскании с Сергея Антипова в бюджет Алтайского края 341 тыс. рублей Смоленский районный суд оставил без рассмотрения.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.