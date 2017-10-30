Экс-представитель РПЦ архиерей Чаплин проклял россиян

Экс-представитель РПЦ архиерей Всеволод Чаплин записал видеообращение, в котором пообещал божью кару всем, кто принимал участие в создании фильма "Матильда" или не помешал его выходу в прокат, сообщает "Эхо Москвы".
"Проклятие божие да падет на всех нас, на наш народ, который это кощунство не остановил и допустил. Пусть ваш наглый и самодовольный смех сменится горькими слезами, пусть ваши киношные наряды сменятся трауром", — заявил Чаплин, пишет polit.ru.
В Барнауле первый сеанс "Матильды" 26 октября в кинотеатре "Мир" посмотрели 11 человек, включая директора кинотеатра.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.