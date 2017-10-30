Экс-представитель РПЦ архиерей Чаплин проклял россиян

"Проклятие божие да падет на всех нас, на наш народ, который это кощунство не остановил и допустил. Пусть ваш наглый и самодовольный смех сменится горькими слезами, пусть ваши киношные наряды сменятся трауром", — заявил Чаплин, пишет polit.ru.

В Барнауле первый сеанс "Матильды" 26 октября в кинотеатре "Мир" посмотрели 11 человек, включая директора кинотеатра.