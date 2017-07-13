Экс-премьер Украины предрек скорый конец режиму Порошенко

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров полагает, что режим Петра Порошенко скоро потерпит фиаско. Об этом он рассказал в интервью газете "Известия".
По его словам, сейчас на Украине все больше политиков и граждан выражают недовольство политической и экономической ситуацией в стране.
"Все идет к тому, что режиму Петра Порошенко осталось недолго, вскоре возможны перемены", — рассказал Азаров.
Он отметил, что ему очень бы хотелось вернуться на родину, но для этого на Украине должны произойти кардинальные изменения.
"Естественно, мне хотелось бы вернуться. Я не думаю о каких-то должностях, а думаю о том, чтобы на Украине восстановился конституционный порядок и можно было бы свободно вернуться, не опасаясь политических преследований", — подчеркнул экс-премьер.
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