Экс-премьер Украины предрек скорый конец режиму Порошенко

По его словам, сейчас на Украине все больше политиков и граждан выражают недовольство политической и экономической ситуацией в стране.

"Все идет к тому, что режиму Петра Порошенко осталось недолго, вскоре возможны перемены", — рассказал Азаров.

Он отметил, что ему очень бы хотелось вернуться на родину, но для этого на Украине должны произойти кардинальные изменения.

"Естественно, мне хотелось бы вернуться. Я не думаю о каких-то должностях, а думаю о том, чтобы на Украине восстановился конституционный порядок и можно было бы свободно вернуться, не опасаясь политических преследований", — подчеркнул экс-премьер.