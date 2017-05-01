Экс-премьер Великобритании Тони Блэр захотел вернуться в политику из-за Brexit

"Brexit дал мне прямую мотивацию для более активного участия в политике", — заявил он. "Я собираюсь принять активное участие в попытках сформировать политические дебаты, а это значит выйти в страну и снова подключиться (к политическому процессу — прим.ред)", — сказал газете британский экс-премьер.

СМИ ранее сообщали, что Блэр считает, что "в британской политике огромная дыра, которую он может заполнить", и намерен сыграть ключевую роль в выходе страны из Евросоюза. Блэр в феврале призывал британцев, поддерживающих сохранение членства страны в ЕС, опротестовать принятое на референдуме решение о Brexit, сообщает РИА Новости.

По его словам, он не хочет оставаться в стороне в такой исторический момент, поскольку это бы означало, что ему нет дела до своей страны. Экс-премьер отдельно оговорил, что не откажется от своей благотворительной работы "семь дней в неделю" из-за политики, пишет "Интерфакс".