Экс-руководитель алтайской Счетной палаты: эффективность госпрограмм невозможно отследить

В течение последних лет и Россия в целом, и Алтайский край работают в рамках так называемого программного бюджетирования, предполагающего расходование средств на конкретные программы. Предполагалось, что такой подход позволит получать больший эффект от вложения бюджетных денег. В Алтайском крае, в частности, в 2016 году реализовывались 23 государственных и 5 ведомственных программ, сообщила Киреева. Однако оценить эту самую эффективность, по ее словам, нереально.

Татьяна Киреева,

экс-заместитель руководителя Счетной палаты Алтайского края:

Что происходит на самом деле? Сегодня во всех этих программах приходится администрировать более 819 показателей, которые должны быть достигнуты от вложения бюджетных средств. По многим из них нет ни отраслевой статистики, ни статистики Росстата. И когда мы выходим на проверку, чтобы оценить достижение этих показателей, мы понимаем, что это нереально — не с чем сравнивать. Мы смотрим только на те данные, которые предоставили наши власти. Федерация тоже признает, что невозможно отслеживать эффективность реализации госпрограмм в таком ключе.

По словам Киреевой, вскоре страна перейдет на реализацию приоритетных проектов, их будет 11. "Программы придется пересмотреть в корне, — считает она. — Потому что сегодня эффективность госпрограмм мы просто не видим".

Киреева также отметила, что в крае есть определенный потенциал по увеличению доходов, связанный с задолженностью перед краевым бюджетом.

Татьяна Киреева,

экс-заместитель руководителя Счетной палаты Алтайского края:

Сегодня состояние кредиторской и дебиторской задолженностей подвергается особой аналитике. И если сегодня кредиторская задолженность краевого бюджета сократилась на 46% и составила 1,7 млрд рублей, то кредиторская прирастает — сейчас это почти 6 млрд. В этой сумме 80% - 4,8 млрд рублей — это долги налогоплательщиков перед краевым бюджетом. Это наши с вами потенциально не взятые доходы — источники, которые могли бы быть направлены на реализацию проектов.

Факт

29 июня депутаты АКЗС сняли с Татьяны Киреевой полномочия заместителя руководителя Счетной палаты Алтайского края: 4 июля истекает срок трудового контракта с ней. В течение нескольких лет она исполняла обязанности руководителя ведомства. 29 июня на должность руководителя депутаты также назначили Виктора Миненка, он до этого занимал пост замминистра финансов.