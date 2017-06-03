Экс-замглавы Барнаула получил новую должность

В итоге в голосовании на пост председателя коллегиального органа победила кандидатура Владимира Лопаткина, зампредседателя стал Петр Фризен, а секретарем Общественной палаты Барнаула четвертого созыва - Ольга Лонская.

Напомним, должность первого заместителя главы администрации и руководителя аппарата Фризен занимал с 2005 года, но после своего 70-летия покинул этот пост в январе 2017 года. Его место занял Вячеслав Франк.