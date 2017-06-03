Экс-замглавы Барнаула получил новую должность

Бывший первый заместитель главы администрации Барнаула Петр Фризен избран заместителем председателя городской Общественной палаты. Как сообщает сайт городской администрации, новый состав палаты был сформирован в мае, а выборное заседание состоялось только 2 июня.
В итоге в голосовании на пост председателя коллегиального органа победила кандидатура Владимира Лопаткина, зампредседателя стал Петр Фризен, а секретарем Общественной палаты Барнаула четвертого созыва - Ольга Лонская.
Напомним, должность первого заместителя главы администрации и руководителя аппарата Фризен занимал с 2005 года, но после своего 70-летия покинул этот пост в январе 2017 года. Его место занял Вячеслав Франк.
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