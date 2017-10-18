Эксперт: о чем спрашивают налоговики на допросах и как защитить бизнес при проверке

— Алексей Владимирович, налоговая проверка — наверное, неизбежность. Как встречать инспектора?

Алексей Кулагин.

— Где усадить проверяющего? Поближе к главному бухгалтеру (с учетом того, что ему будут часто задавать вопросы) или подальше?

— Каравай с солью точно не пригодится. Бытует мнение, что гостеприимство налогоплательщика косвенно влияет на размер доначислений. Но это не так. Я бы рекомендовал сугубо официальный, деловой стиль общения. Все документы — только по письменному требованию, под роспись, с описью. Строгий контроль за тем, какие документы (информацию) проверяющие запрашивают законно, а какие — нет. Никаких устных пояснений — ведь у налогоплательщика нет цели облегчить инспекторам работу.

— Куда посадить — вопрос обсуждаемый. В любом случае, чтобы не создавать невозможную для работы обстановку в своем коллективе при наличии возможности лучше выделить им отдельное помещение. Если свободного кабинета нет, инспекция не вправе настаивать на его предоставлении. В этом случае по письму налогоплательщика проверка проводится на территории налогового органа.

— Говорят, что некоторые директора пытаются оттянуть налоговую проверку - уехали в отпуск, в командировку, в офисе ремонт. Оправдывает ли себя эта тактика?

— Если решение о проведении выездной налоговой проверки вынесено, она пройдет в любом случае, даже если фирма "мигрировала" в другой регион. Затягивать контрольные мероприятия в большинстве случаев не имеет никакого смысла. Проверяющие вправе приостанавливать их, и от начала проверки до вручения налогоплательщику справки об ее окончании может пройти 8-10 месяцев и все это время организация находится в стрессовом состоянии.

Принцип целесообразности

— Инспектор запрашивает документы и иногда перегибает палку — запрашивает море документов. Вправе ли компания отказаться выдать какие-то из них?

— Был реальный случай из практики, когда проверяющие выставили совсем уж "безумное" требование, перечислив в нем все мыслимые и не мыслимые документы. Мы дословно ответили следующее.

"Объем неправомерно истребованных вами документов ориентировочно составляет более 5 тыс. листов; такое количество документов может быть изготовлено на 1 печатающем устройстве в течение не менее 20 рабочих дней; для их изготовления потребуется более 10 пачек бумаги, а также расходных материалов (картриджей, роликов, фотобарабанов), и соответствующие затраты, связанные с полной или частичной заменой копирующих устройств в связи с их ускоренным износом, общей стоимостью более 10 тыс. рублей. Предлагаем вам при осуществлении мероприятий налогового контроля в отношении нашей организации подходить к истребованию копий документов более взвешенно и исходить из принципа целесообразности.

Кроме того, изучили список налоговиков на предмет законности истребования. Большая часть документов представлению не подлежала, так как не являлись первичными документами налогового учета и не имели прямого отношения к процессу формирования налоговой базы, порядку учета и уплаты налогов

Налогоплательщики пользуются правами, предоставленными положениями пп.11 п. 1 ст.21 НК РФ: не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов, иных уполномоченных органов и их должностных лиц, не соответствующие НК РФ или иным федеральным законам.

— Какие документы ФНС не имеет права требовать?

— Есть хорошая судебная практика в пользу налогоплательщиков. Согласно Постановлению Верховного суда РФ от 9 июля 2014 года № 46-АД14-15, инспекция вправе запрашивать только документы, служащие для исчисления и уплаты налогов. Это регистры налогового учета.

Никаких оборотно-сальдовых ведомостей, карточек счетов, штатного расписания, коллективных договоров и т.д. Оспаривать само требование необходимости нет, но если налоговый орган за его невыполнение применит штрафные санкции — тогда вперед.

— Сталкивались ли вы с тем, что фирма сама себя подставила, предоставив какие-то "лишние" бумаги?

— Сталкиваемся постоянно. Среди бухгалтеров чрезвычайно распространена позиция, что с налоговой лучше не ссориться. Вот и дают им всю информацию (документы) по первому телефонному звонку, не вдаваясь в законность выставленных требований. Наиболее часто представляют оборотно-сальдовые ведомости и карточки бухгалтерских счетов, фактически выполняя за проверяющих их работу.

Технология допроса

— В ходе проверки налоговая служба может прибегнуть к допросу свидетелей. Правда ли, что за отказ от дачи показаний свидетелей могут оштрафовать?

— За отказ свидетеля от дачи показаний в налоговом органе предусмотрена ответственность в соответствии со ст.128 Налогового кодекса РФ (НК РФ). Неправомерный отказ свидетеля от дачи показаний, дача заведомо ложных показаний влечет взыскание штрафа в размере 3 тыс. рублей. Свидетель имеет право отказаться давать показания только по основаниям, указанным в п. 3 ст. 90 НК РФ: не свидетельствовать против себя и своих близких.

Однако в иных случаях налогоплательщику бывает выгоднее заплатить такой штраф, чем впоследствии решать проблемы миллионных доначислений, которым способствовали показания свидетелей.

— Может ли инспектор прийти домой к свидетелю для проведения допроса?

— Такая практика широко распространена среди налоговиков: прийти домой, позвонить по новому месту работы и сообщить руководству о налоговой неблагонадежности сотрудника, названивать престарелым родителям и пугать их уголовной ответственностью, которая грозит их взрослому ребенку и т.д.

Такие аморальные действия фискалов не только подрывают репутацию налоговой службы, но и не соответствуют букве закона. Если свидетель не является сам в налоговый орган — инспекторы могут наложить на него штраф по ст. 128 НК РФ – 1 тыс. рублей. Походы по домашним адресам противозаконны.

— Инспектор в ходе допроса может задать очень личные вопросы: состоите ли вы в браке, каковы ФИО супруги, есть ли у вас дети, каков ваш распорядок рабочего времени, на каком транспорте вы добираетесь на работу и т. п. Имеет ли он на это право и как на них реагировать?

— Повлиять на содержание и формулировки вопросов, задаваемых инспектором, налогоплательщик не в состоянии. Поэтому вопросы могут быть любые. Подавляющая часть из них направлена не на установление фактов, влияющих на правильность исчисления налогов и сборов, а на то, чтобы "поймать" свидетеля на противоречиях и неточностях. А в акте проверки заявить, что свидетель является номинальным руководителем и сделки не реальны. Такова общая тенденция допросов.

Ну и никто не мешает налогоплательщику на вопрос о его детях поинтересоваться у инспектора, например, не обделен ли он вниманием со стороны противоположного пола. Главное, что необходимо требовать дословного воспроизведения своих ответов в протоколе допроса, а после этого в обязательном порядке получить его копию.

Приемы инспектора

— В одном из арбитражных дел фирмы из Бийска я прочитала: в ходе допроса помощник гендиректора признался, что сам попросил некую "левую" женщину зарегистрировать на себя ИП для создания "кругового движения" денежных средств по расчетным счетам фирмы, не подкрепленных реальными поставками сырья. Признание облегчает участь фирмы?

— Такое признание не только не облегчает участь организации, но и делает дальнейшее продолжение налогового спора абсолютно бесперспективным. Я с большим сомнением отношусь к адекватности указанного вами свидетеля в момент признания. Наверняка он стал жертвой обмана и пустых обещаний. Тоже вспоминаю аналогичный случай – в результате фирме доначислили в два раза больше, чем сулили инспекторы.

— Бывает ли, что налоговый инспектор в ходе проверки использует нечестные приемы?

— К большому моему сожалению такие приемы используются инспекторами регулярно. Обещают поблажки в ответ на признание, обманом склоняют сдать уточненную налоговую декларацию, скрывают от налогоплательщиков материалы проверки, свидетельствующие в пользу предпринимателей, а то и вовсе уничтожают их.

Регулярно разглашают персональные сведения, приводят в суд "левых" свидетелей, перекладывают на налогоплательщика свою работу по анализу первичных документов, сами либо в сговоре с уполномоченными на сдачу отчетности фирмами сдают налоговые декларации с нулевыми показателями и т.д.

Все эти нарушения закона совершаются под благовидным предлогом борьбы с недобросовестными налогоплательщиками. Риторический вопрос: а сами-то контролеры кто после этого? Убежден, что тезис "цель оправдывает средства" в налоговом контроле не применим. Так можно докатиться и до фальсификации доказательств.

— Некоторые консультанты советуют оставить небольшую ошибку в документах, чтобы инспектору было за что зацепиться, а самому налогоплательщку эта ошибка не очень дорого бы стоила. Это стоящий совет?

— Совет не только не стоящий, но и бестолковый. Фискалы выходят на проверку с данными предпроверочного анализа – с готовым письменным планом контрольных мероприятий и суммой предположительных доначислений по результатам проверки. А тут на тебе – к этой сумме налогоплательщик еще и сам "подарочек" проверяющим приготовил. Неужели кто-то всерьез может думать, что налоговики откажутся от дополнительных сумм?

Используйте все шансы

— Проверка закончилась, выдан акт о налоговом правонарушении. Все знают, что если не согласен, надо оспаривать в вышестоящем налоговом органе. А у вас был пример, когда вы оспорили в Центральном аппарате ФНС и все претензии к фирме были сняты. В каких случаях надо обращаться в Москву?

— В налоговых спорах необходимо использовать любой, даже небольшой шанс – такой, как жалоба в Центральный аппарат ФНС. Хуже не будет, это необходимо делать в любом случае.

— Правда ли, что налогоплательщик может не исполнять решение по итогам проверки, пока он его обжалует?

— Пока решение не вступило в силу, его исполнять не надо. На досудебном этапе обжалования оспариваемое решение вступает в силу после принятия решения краевого УФНС РФ по апелляционной жалобе.

На этапе судебного обжалования у налогоплательщиков есть механизм, позволяющий приостановить действие решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности до вступления решения арбитражного суда в законную силу.

Это ходатайство об обеспечительных мерах в виде приостановки действия оспариваемого решения налогового органа

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