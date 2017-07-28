Эксперт пояснил, почему россияне стали больше жениться

По данным Росстата, число браков с января по май выросло на 8,5% по сравнению с тем же периодом 2016-го. Количество разводов в целом по стране практически не изменилось. Эксперты отмечают, что россияне стали чаще вступать в брак из-за экономической выгоды (в том числе в виде ипотеки), "последней" возможности получить маткапитал.
Кандидат психологических наук, психотерапевт Рамиль Гарифулин рассказал "Известиям", что в браке выживать "выгоднее, полезнее и удобнее": так как с момента обвала рубля в 2014-году, покупательная способность россиян резко упала. А в семье, по словам психолога, выживать легче. Также рост числа семейных союзов говорит о том, что психология российских мужчин трансформировалась. "Мужчины стали чаще делать предложения своим женщинам. Ведь брак начинается именно с этого", — пояснил эксперт.
Ведущий научный сотрудник международной лаборатории политической демографии и макросоциологической динамики РАНХиГС и ВШЭ Андрей Коротаев отметил, что "в России наблюдается рост значимости семейных ценностей". В конце 90-х россияне занимали одно из последних мест в мире по значимости для них семьи. Но в 200-х ситуация изменилась, в том числе и благодаря государственной программе и пропаганде семейных ценностей.
С неуверенностью россиян в завтрашнем дне связывает рост числа браков заведующая кафедрой социально-гуманитарных дисциплин РАНХиГС Елена Зарецкая. По ее словам, нестабильность заставляет людей переходить к активным действиям. "Неуверенность в завтрашнем дне преобладает среди молодых больше, чем среди людей старшего возраста. Когда человек приближается к старости, у него пропадает потребность в излишествах, он ограничивает себя. Молодым же людям хочется быстрее всё попробовать", — отметила эксперт.
При этом эксперты единогласно отметили, что популярность неофициальных браков падает. Всё чаще стали жениться "вставшие на ноги" люди в возрасте 30–33 лет.
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