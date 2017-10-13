Эксперт рассказал, почему не запускают авиарейс в Белокуриху

Юрий Пшеничный,

представитель компании "Сибирская легкая авиация":

Мы готовы начать пассажирские перевозки хоть завтра. Уже построено здание аэровокзала, решены вопросы безопасности авиарейса, самолеты готовы. Уверен, загруженность будет обеспечена. Однако участок под аэродром в пяти с половиной километрах от Белокурихи с посадочной зоной около пятидесяти гектаров пока что не могут перевести из земель сельхозназначения в категорию коммерческого использования.

В Белокурихе самолеты планируется принимать на посадочной площадке, которая расположена в 5,5 км от города. Ее площадь — 50 гектаров, она принадлежит компании "Белокуриха-авиа" и предназначена для приема самолетов малой вместимости и вертолетов.

"Российская газета" пишет, что до Белокурихи готовы летать не только новосибирцы. Аналогичный рейс готовы запустить из Томска, Барнаула, Кемеровской области. Развитию малой авиации в Сибири мешают юридические тонкости.

Пока авиасообщение между сибирскими городами и городом-курортом не восстановили, авиаперевозчик "ИрАЭро" запустил скидочную программу для тех, что летит на Алтай с Байкала. При предъявлении путевки в белокурихинскую здравницу, стоимость авиабилета в одну сторону из Иркутска в Барнаул составит 3685 рублей.

По данным сайта авиаперевозчика, обычная стоимость перелета из Иркутска в Барнаул в октябре в одну сторону стоит от 6 тыс. рублей. Перелет до краевой столицы будет длиться два часа. После туристы смогут добраться до Белокурихи на автобусе или маршрутном такси, сообщается в сообществе компании "ИрАЭро". Стоимость билета до города-курорта из краевой столицы выйдет в 470 рублей на одного человека, по данным сайта барнаульского автовокзала.

Ранее altapress.ru писал, что в экспериментальном перелете по маршруту "Томск-Новосибирск-Белокуриха" летал полпред президента в СФО Сергей Меняйло. По его словам, власти, бизнес и аэропорты заинтересованны в запуске рейсов в Белокуриху. Они привлекут туристов на курорты Алтайского края и заменят долгие и дорогие переезды на автобусах и машинах.