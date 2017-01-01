Эксперт: резкий отказ от оборота наличных денег приведет к экономическому шоку

Эти риски проявятся в случае резкого перехода на безналичные расчеты, пишет "Росбалт".

"По комплексу факторов это нововведение было бы позитивно для экономики: оно сократит теневую часть экономики, возможно, сократит потери рабочего времени. Если единоразово будут запрещены все транзакции наличных денег, по грубым подсчетам, это сразу же добавит ВВП примерно один процентный пункт роста, и в долгосрочной перспективе ВВП будет расти быстрее. Однако это все – без учета возможного экономического шока, вплоть до того, что может сократиться оборот розничной торговли, и часть покупателей не сможет делать покупки, допустим, из-за отсутствия оборудования у продавцов", - отметил г-н Нигматуллин.

По мнению аналитика, правительственные экономисты наверняка понимают риски такого шока, поэтому переход к "безналичности", скорее всего, будет плавным.

"На мой взгляд, целесообразно было бы в краткосрочной перспективе отменить налоговые вычеты по сделкам, который совершаются не в наличной форме. В среднесрочной перспективе можно было бы ограничивать объем сделок, которые можно совершать в наличной форме. Наконец, в долгосрочной перспективе можно запретить выплату зарплат в наличной форме в пользу безналичной", - сказал Тимур Нигматуллин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что движение в сторону отказа от наличных и перехода к оплате картами будет. Ранее СМИ сообщали, что Минэкономразвития и Минфин ищут способы борьбы с теневой экономикой и обсуждают планы по ограничению оплаты наличными. По словам одного из источников, решений пока никаких нет, на уровень правительства обсуждение не выносилось. Одна из идей — ограничить продажу автомобилей, квартир и предметов роскоши за наличные, но цена отсечения — предмет дискуссии.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин поддержал идею ограничения дорогих покупок за наличные средства.

Глава Минфина Силуанов предложил "двигаться постепенно", установив для начала "определенную планку для покупки дорогостоящих товаров", которые нельзя будет приобретать за наличные. В пример министр привел покупку квартир и автомобилей. "В любом случае, покупая квартиру или машину, носить деньги в сумке или чемодане — это просто, наверное, прошлый век!" — заявил Силуанов.

В 2013 году власти уже рассматривали вопрос введения ограничений на оборот наличных. Это вызвало жесткую дискуссию и в результате никаких решений принято не было.

Факт

Доля наличных денег в обращении, по данным ЦБ, — около 9% ВВП.