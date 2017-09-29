Эксперт ЦБ рассказал, почему не надо спешить брать кредит

Поверили в свои силы

8,2% жителей Алтайского края имеют минимум по три кредита, констатируют в Национальном бюро кредитных историй. И дело даже не столько в количестве кредитов, сколько в общей нагрузке на семейный бюджет. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), средний платеж по кредиту у жителя края в первом полугодии 2017 года составил 49% от зарплаты. В среднем по России этот показатель 32%.

Однако наши земляки явно не намерены останавливаться на достигнутом. В первом полугодии они взяли в банках кредиты на 47 млрд рублей (из них почти 8,8 млрд – на покупку жилья), и это на 24,1% больше, чем год назад, приводит данные "Алтайский банковский союз".

Факт В 13 регионах России уровень кредитной нагрузки населения (отношение размера ежемесячных кредитов по всем кредитам заемщика к уровню его дохода) превышает 50%.

Ваш личный выбор

"Население чувствует себя увереннее, понимает, что сможет расплатиться с кредитами", – так объясняют рост интереса к кредитам в барнаульском филиале одного из федеральных банков.

Но, очевидно, дело не только в этом. Целые отделы банков ведут активные продажи, обзванивая клиентов и предлагая им "лучшие на рынке" кредитные продукты. Рассылают SMS с информацией о предварительно одобренном кредите.

Тренд последних лет: возможность подать заявку на потребкредит онлайн – через личный кабинет на сайте банка – и оперативно получить его на дебетовую карту, вообще не заходя в офис банка. Онлайн-займы готовы выдавать и микрофинансовые организации, кое-кто из них даже обещает ставку в 0% на первые пять дней. Пара кликов – и деньги у вас.

Комментарий. Какими бы условиями нас ни завлекали, кредит – наш личный выбор, как бы банально это ни звучало. "Заемные деньги требуют ответственности, дисциплины и правильного подхода к выбору кредита", – сообщает сайт fincult.info, открытый в сентябре Центральным банком РФ для повышения финансовой грамотности населения.

Факт На сайте fincult.info есть специальный раздел "Как взять кредит и не увязнуть в долгах". В нем даются подробные разъяснения о разных видах кредитов и займов и советы, как выбрать кредитный продукт.

Истории под копирку

Между тем истории многих алтайских граждан-банкротов написаны как под копирку.

Пример. Елена Т. из Барнаула взяла свой первый кредит в 2011 году. Потом еще один. Затем получила кредитную карту – в одном банке, другом, третьем... Пока не поняла, что просто не потянет выплаты. И перестала гасить кредиты.

"Во что превратилась моя жизнь! Телефон не умолкал весь день. Звонили из банков, от коллекторов, требовали вернуть долг. А я вышла на пенсию, и она у меня небольшая – 12 тыс. рублей, я не знала, что ответить", – переживает она. Единственным выходом стало ее личное банкротство – в феврале ее признали несостоятельной.

Комментарий. В положении Елены может оказаться почти каждый, даже если он взял в банке всего один кредит. Эксперты ОКБ подсчитали: на 1 июля 2017 года количество заемщиков с просрочкой по кредиту более 90 дней достигло в России 7,2 млн (или 15,8% от общего числа заемщиков), в Алтайском крае – 165 тыс. (18,7%).

Результат такого поведения – не только звонки коллекторов, визиты приставов и суды, но и испорченная кредитная история и невозможность взять новый кредит. Всего этого можно избежать.

Факт 128 тыс. рублей – таков средний долг по кредиту одного жителя Алтайского края, имеющего просрочку по кредиту более 90 дней.

Копим или тратим

Как ни странно, обращаясь в банк за кредитом, мы часто вообще не задаем себе вопрос: а нужен ли нам этот кредит? Может быть, имело смысл откладывать от зарплаты и накопить на покупку?

Пример. Жительница Барнаула Надежда Р. в интервью altapress.ru рассказывает: "Подруга купила новую мебель, сделала ремонт. Хотелось чувствовать себя не хуже. Пошла в магазин с кредиткой, потратилась на диван и кресла".

Другой читатель altapress.ru Евгений Б. попался на удочку маркетологов: "Большие скидки! Только неделю!" И купил в кредит мобильник. Хотя нетрудно было посчитать, что 20-процентную экономию при покупке полностью "съест" кредит под 26% годовых. При этом Евгений несколько раз опоздал с погашением, ему начислили штрафные санкции – в общем, телефон обошелся ему недешево.

Комментарий. Пожалуй, единственный вид кредита, который действительно необходим, – на покупку жилья, все остальные кредиты – дело факультативное. Ведь копить на квартиру для большинства людей – долгая история.

Логика может быть и в получении автокредита. Ставки по этому виду кредита ниже, чем по потребительскому (поскольку приобретаемое транспортное средство будет залогом), да и копить на машину – дело тоже небыстрое.

Факт Эксперты РИА "Рейтинг" рассчитали: в Алтайском крае семья с одним ребенком и среднестатистической зарплатой сможет накопить на типовую квартиру площадью 54 кв. метра минимум за 10,5 лет.

Нюансы кредиток

Стоит ли пользоваться кредитными картами? Это тоже вопрос расчета: одно дело ставка 18% годовых, другое – 30%. Кроме того, здесь много нюансов.

Пример. Светлана Д. получила в банке карту с разрешенным лимитом 100 тыс. рублей. Полная стоимость "карточного" кредита – 19,2%. Казалось бы, ставка – одна из лучших на рынке. К тому же по карте, как обычно, действовал льготный период в 60 дней: это когда кредит можно гасить без процентов.

"Но я не учла одну деталь: беспроцентный период не распространяется на снятие наличных. А я сразу сняла всю сумму в банкомате", – вспоминает Светлана. Кредит она начала гасить, а проценты – нет. В итоге банк потребовал вернуть сумму досрочно.

Комментарий. Спору нет, кредитная карта – удобный инструмент. Если не забывать обо всех нюансах. С какой, например, даты отсчитывается беспроцентный период? На практике он может быть меньше обозначенного банком.

А еще из-за ошибок и технических сбоев деньги могут не прийти вовремя. Так что вносите их за пять – семь дней до даты погашения – не ошибетесь. Ну а очень занятым или забывчивым гражданам не помешают "напоминалки". "Я пользуюсь приложением, которое скачал в телефон, оно подает сигнал в нужное время. Можно прикрепить к холодильнику магнитиком записку или наклеить стикер", – рассказал консультант по организации времени Василий Сидоров.

Факт Жители Алтайского края в июле 2017 года получили на 40,7% больше новых кредиток, чем на ту же дату 2016 года.

Перехватить на недельку

А вот займы в микрофинансовой организации, несмотря на их популярность, остаются рискованными. Сегодня суды рассматривают сотни дел по взысканию займов. В алтайской "Ассоциации по защите прав заемщиков" предупреждают: некоторые из МФО имеют названия, сходные с банковскими. Часть таких МФО – вообще нелегальные.

В любом случае процентные ставки по их займам всегда в разы выше, чем в банке (предельная стоимость публикуется на сайте ЦБ РФ).

Пример. Барнаулец К. без труда взял взаймы в МФО 30 тыс. рублей на полгода под 183% годовых (!). Но погасить сумел лишь 3 тыс. рублей основного долга – и это при ежемесячном платеже в 4,5 тыс. Быстрые денежки обернулись гигантскими требованиями: ему предъявили более 62 тыс. рублей, из которых 27 тыс. – просроченные проценты, еще 8 тыс. неустойка, плюс пеня и судебные издержки.

Комментарий. Оформить заем в МФО намного проще, чем кредит в банке. И все же заем в МФО – это из серии: "перехватить на недельку 3–5 тыс. рублей до получки". Столь дорогие деньги можно брать только на самое необходимое.

Факт В Алтайском крае на тысячу экономических активных жителей приходится 57 займов, взятых в микрофинансовой организации, в Республике Тыва – 125, в Ингушетии – 4. В Алтайском крае насчитывается 67 тыс. действующих микрозаймов.

Восемь правил кредитования

Если же вы все-таки уверены, что без кредита не обойтись – дерзайте. Но не забывайте о простых правилах.

Правило первое: подушка безопасности. Если отложить на "черный день" сумму в размере двух-трех зарплат, в случае потери заработка она позволит продолжить гашение.

подушка безопасности. Если отложить на "черный день" сумму в размере двух-трех зарплат, в случае потери заработка она позволит продолжить гашение. Правило второе: кредитная нагрузка. Банки обычно выдают кредит исходя из того, что на ежемесячный платеж вы будете тратить не более половины дохода семьи. Но и 50% – это риск. Оптимальная кредитная нагрузка – не более 20–30%, и то если у вас есть накопления.

кредитная нагрузка. Банки обычно выдают кредит исходя из того, что на ежемесячный платеж вы будете тратить не более половины дохода семьи. Но и 50% – это риск. Оптимальная кредитная нагрузка – не более 20–30%, и то если у вас есть накопления. Правило третье: сумма. "Частая ошибка заемщика – взять крупную сумму, хотя вся она сразу не нужна. А чем больше кредит, тем больше и объем выплат. Иногда лучше взять поменьше, погасить, а затем обратиться за новым кредитом", – советует представитель одного из банков.

сумма. "Частая ошибка заемщика – взять крупную сумму, хотя вся она сразу не нужна. А чем больше кредит, тем больше и объем выплат. Иногда лучше взять поменьше, погасить, а затем обратиться за новым кредитом", – советует представитель одного из банков. Правило четвертое: выбирайте. Сравнивая условия в разных банках, обращайте внимание на полную стоимость кредита (в нее включены и дополнительные платежи). Банк обязан указать ее в правом верхнем углу на первой странице договора.

выбирайте. Сравнивая условия в разных банках, обращайте внимание на полную стоимость кредита (в нее включены и дополнительные платежи). Банк обязан указать ее в правом верхнем углу на первой странице договора. Правило пятое: не торопитесь. Не стоит подписывать договор в первом же банке, даже если он рядом с домом. На рынке море предложений. Подайте заявки в несколько банков одновременно, изучите условия и выберите лучший вариант.

Факт Несмотря на сокращение числа кредитных учреждений, конкуренция на банковской рынке остается высокой. В итоге процентные ставки по потребительским кредитам снижаются. Если в декабре 2014 года средняя плата за пользование потребкредитом составляла в Алтайском крае 29,4 тыс. рублей, то в августе 2017 года уже 9,6 тыс.

Правило шестое: читайте кредитный договор. И не только договор, но и прочие документы, обращая внимание и на то, что написано мелким шрифтом. "И не стесняйтесь задавать вопросы сотрудникам банка, если что-то непонятно. Отвечать на них – их работа. А излишняя поспешность – это ваши будущие затраты", – советует эксперт ЦБ РФ Михаил Мамута.

читайте кредитный договор. И не только договор, но и прочие документы, обращая внимание и на то, что написано мелким шрифтом. "И не стесняйтесь задавать вопросы сотрудникам банка, если что-то непонятно. Отвечать на них – их работа. А излишняя поспешность – это ваши будущие затраты", – советует эксперт ЦБ РФ Михаил Мамута. Правило седьмое: сохраняйте все документы, связанные с кредитом. Они помогут сэкономить и время, и деньги. Если погасили его досрочно, получите об этом справку. Это поможет в будущем избежать многих неприятностей.

сохраняйте все документы, связанные с кредитом. Они помогут сэкономить и время, и деньги. Если погасили его досрочно, получите об этом справку. Это поможет в будущем избежать многих неприятностей. Правило восьмое: убедитесь, что вам нужны дополнительные услуги, которые предлагают в банке. 18% жалоб, поступающих в ЦБ по потребкредитам, связаны с дополнительными услугами, и в первую очередь со страховкой. Страхование обязательно, если берете ипотеку или автокредит, а также может пригодиться, если вы взяли долгосрочный потребительский кредит. Так ли он нужно, если вы берете кредит на пару лет?

Факт Банки предлагают два вида страховки. Индивидуальная страховка при потребкредите – дело добровольное, и навязать ее банк не вправе. От нее можно отказаться в течение пяти рабочих дней (это так называемый период охлаждения), пояснили в "Ассоциации по защите прав заемщиков". Но часто банки предлагают подписать другой документ – договор на присоединение к коллективному договору страхования. Он может содержать положения, позволяющие не возвращать заемщику страховую премию.

Бремя поручительства

И, наконец, несколько слов о поручителях. Волей-неволей иногда эти люди оказываются втянутыми в разбирательства вокруг невозврата кредитов, если заемщик по каким-то причинам не смог это сделать сам.

Кто-то пошел навстречу старому другу или коллеге, кто-то согласился подписать договор поручительства после уговоров работодателя, не прочитав документ предварительно. Затем случилась неприятность – и требования предъявили к поручителю. Если вы были поручителем у юрлица, не вернувшего кредит, долг может быть просто гигантским.

Пример. Как правило, заемщики искренне намереваются вернуть кредит – просто помешали обстоятельства. Но и здесь не обходится без мошенников.

В феврале 2017 года в Центральный райсуд было направлено уголовное дело одного предприимчивого барнаульца, обвиняемого в мошенничестве. Он уговаривал своих знакомых стать заемщиками или поручителями по кредитам и обещал, что все погасит без их участия. Готовил поддельные документы о трудоустройстве и доходах. В результате пятеро знакомых оказались заемщиками или поручителями на 7 млн рублей.

Комментарий. В силу ст. 363 Гражданского кодекса, поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно (если в договоре не предусмотрено иное). И если заемщик не погашает кредит, банк вправе взыскать его с поручителя. Если вы погасили долг за заемщика как поручитель, вы вправе взыскать эту сумму с самого заемщика.