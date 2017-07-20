Эксперт: в Алтайском крае вырос поток туристов из-за снижения цен на авиабилеты

Летом 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем продаж авиабилетов в Барнаул вырос на 31%, сообщил гендиректор интернет-сервиса для путешественников Biletix Александр Сизинцев. По словам эксперта, тенденция с ростом турпотока наблюдается во всех кроме Крыма регионах, где был утвержден туристический сбор. Это Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края.
Александр Сизинцев,
гендиректор интернет-сервиса для путешественников Biletix:
За исключением Крыма, все регионы, в которых в экспериментальном режиме будет введен курортных сбор, продемонстрировали рост по привлечению туристов летом 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Так, объем продаж авиабилетов в Барнаул вырос на 31%, в Сочи – на 20%, в Минеральные воды – в 1,5 раза.
По словам эксперта, Крым, как и в прошлом году, несмотря на такую динамику, всё равно остается самым востребованным летним туристическим направлением, пишет РИА "Новости".
Как говорит Александр Сизинцев, росту популярности регионов-участников эксперимента способствовало снижение стоимости перелетов. Так, в Барнаул средняя цена авиабилета туда-обратно из Москвы этим летом сократилась на 12% — с 35,1 тысячи рублей до 31 тысячи, в Минеральные воды – на 17%, с 10,2 тысячи до 8,5 тысячи, В Сочи – на 8%, с 10 тысяч до 9,4 тысячи, в Симферополь – на 10%, с 11 тысяч до 9,9 тысячи.
Сизинцев в связи с этим подчеркнул, что ценовая доступность является одним из ключевых факторов роста туристической привлекательности российских регионов, поэтому любые эксперименты, которые могут повлиять на этот показатель, в том числе курортный сбор, должны осуществляться "максимально осторожно и продуманно".
Напомним, что Госдума 19 июля на пленарном заседании приняла в третьем чтении внесенный кабмином закон "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", подразумевающий введение платы за пользование туристами курортной инфраструктурой.
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