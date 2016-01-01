Эксперты: что делать, если возникли проблемы с картой или счетом в праздники

Как быстро получить доступ к своим средствам, если в период длинных выходных потеряется банковская карта? Как поступить, если срочно понадобятся деньги с депозита?
Сергей Ситин,
начальник управления розничных продуктов банка ВТБ:
При потере карты клиенту необходимо позвонить в колл-центр и заблокировать ее. Чтобы клиент снова мог пользоваться картой, ему необходимо обратиться в отделение банка. У нас отделения работают практически все праздничные дни, кроме 1-го и 7-го. Есть дежурное отделение, где можно обратиться и воспользоваться этой услугой. Карта будет выпущена в течение трех дней.
В Сбербанке Business FM сообщили, что в новогодние праздники будут работать несколько офисов в каждом регионе. По письменному заявлению там можно будет получить наличные со счета без предъявления карты. Главное, чтобы у клиента был документ, удостоверяющий личность. Не стоит рисковать настолько, чтобы терять и документы, и платежные средства. Дежурные отделения будут работать и в Альфа-банке. Можно успеть подключить до праздников услугу Apple Pay, тогда риск потери карты будет не так страшен.
В предпраздничные и праздничные дни случаев потерь карт больше — суета способствует и воровству. В местах массового скопления людей стоит проявлять бдительность. Бывают случаи и в ресторанах, когда с развеселившейся компании списывают сумму дважды.
Алексей Голенищев,
директор по мониторингу электронного бизнеса Альфа-банка:
Очень много мошенничества в интернете через поддельные сайты, которые позиционируют скидки предновогодние с доставкой, что может ввести в заблуждение клиента. Он выбрал какой-то товар или услугу, переходит на платежную страницу — туда подставляют замаскированные формы перевода с карты на карту — и клиент, когда вводит реквизиты своей карты, ему на телефон приходит смс-код, одноразовый пароль для подтверждения операций. Вот здесь надо очень внимательно смотреть, потому что, как правило, там написано, либо перевод на карту, либо P-to-P, в общем что-то связанное с переводом, а не с покупкой в этом магазине. Если ввести этот пароль, то все, деньги будут списаны с карты.
Если во время праздников срочно понадобятся деньги с депозита, банкиры советуют пользоваться интернет-банком: там можно и приостановить депозит, и перевести деньги на карточный счет, а уже с него снять через банкомат или воспользоваться дежурным отделением. На непредвиденные расходы лучше отложить небольшую сумму наличных и не держать вместе все банковские карты — это поможет снизить риски.
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