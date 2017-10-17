Эксперты: хакеры могут взломать любое устройство через Wi-Fi

Любые устройства, которые поддерживают Wi-Fi, могут атаковать хакеры, утверждает эксперт в области безопасности Мэйти Ванхоф. Эту технику хакеры могут применить, чтобы прочитать информацию, которая, надежно зашифрована, получить номера кредитных карт, пароли, сообщения из чатов, электронные письма, фотографии и другие данные.

По словам специалиста, атаковать можно любую защищенную Wi-Fi-сеть. Хакер даже может заразить вебсайт вирусом-вымогателем.

Уязвимость есть во многих операционных системах и устройствах, включая Android, Linux, Apple, Windows, OpenBSD, MediaTek, Linksys и другие.

По мнению Ванхофа, уязвимость возможно устранить. Смена пароля на Wi-Fi-соединении не спасет пользователя от хакерской атаки.