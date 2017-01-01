Эксперты: Качество подделок отечественного производства улучшается

Эксперты Высшей школы экономики изучили рынок нелегальной продукции. Большее всего ее в сегменте одежды и алкоголя. При этом участники исследования говорят, что качество подделок, особенно российского производства, уже не уступает оригиналу, пишут "Ведомости".
ВЭШ установил, что в общем обороте алкоголя в России, 40% незаконны. Чаще всего спиртосодержащие напитки выпускают подпольные предприятия.
"Незаконную" одежду, которой в общем обороте около 35%, поставляют по схемам "серого" импорта и контрабандой. Все чаще ее производят на месте. Эксперты говорят, что качество подделок под известные бренды от российских фабрик растет. Причем настолько, что продавец просит за них цену оригинала, а потребитель не видит подвоха. "Нередко качество контрафактных товаров оказывается абсолютно идентичным качеству оригинала, в результате чего без специальной экспертизы невозможно в принципе определить, является ли товар оригинальным", - добавляет ВШЭ.
Факт
В общем обороте розничной торговли в России в 2015 году оборот нелегальной продукции составил 9%, или 2,5 трлн руб, говорится в исследовании ВЭШ.
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