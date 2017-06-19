Эксперты Кудрина считают, что инициативы по снижению давления на бизнес бессмыссленны

В Центре стратегических разработок, который возглавляет экс-министр финансов Алексей Кудрин, считают тупиковыми инициативы по снижению давления на бизнес.
По их мнению, институт бизнес-омбудсменов не нужен, если поменять систему работы правоохранительных органов.
Эксперты Кудрина считают, что нужно не вводить новые должности, а измененить правоохранительную практику. "Если спецомбудсмен необходим потому, что у него иные подходы к оценке действий предпринимателей, это означает, что правоохранительные органы пользуются неадекватной системой оценки", — приводит заявление ЦСР "Газета.Ru".
Эксперты также раскритиковали инициативу об ужесточении наказания за незаконное возбуждение уголовного дела, считая ее "фактически мертвой": за 2014—2015 годы в России в суды было направлено только пять таких дел.
По мнению экспертов, необходимо обеспечить гражданско-правовую защиту бизнеса. Идеи "игры" с изменениями составов преступлений не работают, подчеркивают подчиненные Кудрина. Идеи "экономической амнистии" содержат "здравое зерно", но расчеты на нее завышены. ЦСР также считает нерациональной и даже вредной передачу подследственности в Следственный комитет все новых и новых "предпринимательских" статей УК РФ, пишет ura.ru.
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