Эксперты назвали число работающих россиян-бедняков

Каждый шестой работающий россиянин не в состоянии обеспечить себя и свою семью, пишут "Ведомости" со ссылкой на материалы аналитического центра при правительстве.
Согласно данным экспертов, в 2016 году доходы примерно 12,1 млн человек (16,8% трудоспособного населения) оказались ниже прожиточного минимума. Как указали эксперты, число работающих бедных увеличивается в разы по сравнению с официальными данными, если учитывать зарплату и другие доходы занятых граждан, а также то, что доходы тратятся на всех членов семьи.
При этом согласно данным Росстата, количество россиян, получающих зарплату ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, составляет около 2 млн человек (7,3% работающих на апрель 2017 года). Прожиточный минимум для работающих граждан во втором квартале 2017 года установлен на уровне 11?163 рубля, в целом по России — на уровне 10?329 рублей.
Эксперты отмечают, что основную долю бедных россиян составляют работающие граждане с детьми. При этом в государственном секторе доля бедных работников вчетверо больше, чем в частном.
В 2016 году реальные доходы россиян уменьшились на 5,9%, в то время как годом ранее они снизились на 3,2%, в 2014 году — на 0,7%. В январе 2017 в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) выпустили доклад, где говорилось, что каждый третий житель России рискует оказаться за чертой бедности, пишет "Росбалт".
Факт
В марте вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец назвала уникальным явлением то, что россияне остаются бедными при наличии работы. По ее словам, в России примерно 4 млн 910 тыс. человек получают зарплаты на уровне МРОТ.
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