Эксперты: носки со сланцами вошли в тренд

Фото Бекхэма, допустившего модный промах, молниеносно распространилось в соцсетях. Комментарии под снимком диаметрально противоположные. Кто-то критикует нелепость образа, кто-то сообщает, что возьмет на вооружение новый "лук", а матери подростков считают, что футболист — в модном тренде.

Самый устойчивый запрет в фэшн-мире давно отменен — на показах самых знаменитых домов моды вот уже пару лет модели вышагивают именно в носках и сандалиях, на пике и носки в тандеме со шлепками.

Елена Ваяс,

байер мужского департамента ЦУМа:

Насчет того, что Дэвид Бекхэм был замечен в носках и сланцах, это не новость. Уже пара сезонов, как это пошло из "черных" кварталов США, где считается высшим шиком — чем белее носки, чем темнее и более спортивно выглядят сланцы, тем лучше и моднее. Плюс это происходит на фоне общего тренда возвращения 1990-х годов и всех этих вычурных вещей, это так называемый хайп, есть такое модное слово, которое характеризует все эти движения. Иными словами, это все то, что считалось каким-то дурным вкусом и характеристикой не очень продвинутых и не очень состоятельных слоев общества, а сейчас, наоборот, это выносится как самый топ. И обратите внимание: сейчас все марки, которые раньше ассоциировались исключительно с роскошью и с высокой модой, сейчас они все ударились в этот стиль и пропагандируют его в своих рекламных кампаниях.

Сейчас носки с летней обувью действительно актуальны, но скоро это сочетание вновь будут осуждать, так устроена мода.

Влад Лисовец,

эксперт моды, телеведущий:

Это абсолютный тренд, во-первых; во-вторых, это, наверно, очень удобно. В-третьих, в Москве ждать этого точно не придется, потому что у нас до сих пор еще некоторые в маленьких городах носки носят со сланцами. В центре столицы, конечно же, встречаются модники, кто носит тапочки с носками, и в этом нет ничего зазорного. Сегодняшняя мода очень хулиганская, поэтому это абсолютно нормально. Это точно не будет массовым, потому что реакция людей и за границей, и у нас будет абсолютно одинаковой — будут писать гадости, говорить, что это ужас, безвкусица. На самом деле, уже пять лет на подиуме встречаются босоножки с носками и у женщин, и у мужчин, и в этом нет ничего скандального, никакой ошибки. Сейчас все в моде, поэтому что-то предположить сложно. Может быть, будут очень широкие брюки, которые тяжело будет примерить на себя, особенно тем, кто привык ходить в узких. Я даже боюсь предположить, что будет дальше, потому что на сегодняшний день мода все более и более скандальная, все более дерзкая, более рваная, неопрятная, и куда мы идем, пока непонятно. Но после этого точно должно все опять вернуться к элегантности, накрахмаленности, потому что мода для того и существует, чтобы мы менялись.

Два года назад всемирно известный итальянский модельер Стефано Габбана опубликовал в своем Instagram фотографию, на которой во время путешествия по Перу на ферме он кормит молоком из бутылочки детеныша альпаки. Милое фото, но приверженцы моды были шокированы. Дело в том, что перед своими подписчиками и поклонниками 52-летний Габбана предстал обутым в сандалии не на голую ногу, а в толстых серых носках с белым орнаментом.

Все, пацаны. Теперь можно!

Стефано Габбана носит сандали с носками. pic.twitter.com/icDbDNqY99 — Мысли вслух (@mislivsluhhh) 16 августа 2015 г.

Правда, были и те, кто отметил, что просто Габбана ходит так, как ему удобно. В итоге фотография собрала около шести тысяч лайков, пишет bfm.ru.