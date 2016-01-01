Эксперты объяснили большой разброс обломков Ту-154

"Течение большое", — сказал Соколов, который возглавляет правительственную комиссию, созданную в связи с крушением лайнера.



Источник в спецслужбах сообщал РИА Новости, что версия теракта не является приоритетной, так как о дозаправке самолета в Адлере, не было известно заранее. Самолет должен был произвести ее в Моздоке. И поскольку самолет принадлежит Минобороны, "нет никаких данных", которые свидетельствуют "в пользу теракта".

При этом в в Минобороны подчеркнули, что разбившийся самолет был технически исправен. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава службы безопасности полетов Вооруженных сил России Сергей Байнетов. "Самолет был технически исправен. Крайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года", — сказал он, подчеркнув, что командир экипажа был опытным летчиком первого класса, пишет "Интерфакс".

Напомним, самолет Министерства обороны потерпел крушение в Черном море близ Сочи через несколько минут после вылета. На борту военного самолета Ту-154 Минобороны России вместе с членами экипажа находились 92 человека: 64 артиста коллектива ансамбля песни и пляски им. Александрова, военнослужащие оборонного ведомства и девять журналистов — съемочные группы "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда". Они летели в Сирию поздравлять с Новым годом российских военных, они должны были дать концерт. Также среди пассажиров была Елизавета Глинка, знаменитая Доктор Лиза, которая сопровождала гуманитарный груз для университетского госпиталя Тишрин в Латакии.