Эксперты обсудят, как "обелить" рынок зернопереработки на Алтае

Специалисты расскажут об особенностях налогообложения сельхозпроизводителей, размере налоговой нагрузки, суммах налоговых поступлений и задолженности, сложившихся в этой отрасли.

Кроме этого, планируется обсудить типичные схемы незаконной минимизации налоговой нагрузки, а также правоприменительную практику по спорам, связанным с налогообложением сельского хозяйства.

Главам компаний покажут, как оградить свой бизнес от дополнительных проверок и сделок с неблагонадежными участниками рынка.

В мероприятии примут участие представители правительства Алтайского края, органов госконтроля, предприниматели и ученые, руководители компаний аграрного сектора, общественных организаций и СМИ.

Мероприятие состоится 2 ноября 2017 года в 14.00 в актовом зале АлтГТУ им. И.И. Ползунова (пр. Ленина, 46).

Добавим, что 17 октября Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Алтайскому краю уже провело расширенное совещание на тему реализации отраслевого проекта ФНС, направленного на создание условий для добровольного отказа от незаконных схем оптимизации налогов на зерновом рынке.

В мероприятии приняли участие представители налоговой службы, органов власти, правоохранительных органов, а также экспортеры и предприятия, занимающиеся внутренней переработкой зерна, представители спиртзаводов, комбикормовых заводов, птицефабрик края.



Руководитель УФНС Юрий Куриленко отметил, что сегодня налоговое ведомство вводит систему управления поведением налогоплательщиков. Ее цель, – с одной стороны, изменить подход налоговых органов к проведению контрольных мероприятий, а с другой — побудить налогоплательщиков добровольно отказаться от применения налоговых схем и вести деятельность прозрачно.



Эта концепция уже показала свою эффективность на рынке электроники и бытовой техники, а также ювелирной продукции. В настоящее время она внедряется на зерновом, фармацевтическом, лесном и рыбном рынках.



Заместитель руководителя Наталья Бондаренко рассказала о реализации проекта по "обелению" зернового рынка от схем, созданных для минимизации НДС.



Она пояснила, что система закупок продукции от сельхозтоваропроизводителей (в большинстве своем уплачивающих ЕСХН), которая сложилась через сеть недобросовестных посредников-перепродавцов, создающих формальное право на вычет по НДС, наносит существенный ущерб бюджету страны. Для изменения ситуации были объединены усилия налоговых, правоохранительных, иных контрольно-надзорных органов, Центрального банка России, которые подключили к этой работе крупнейших покупателей и продавцов зерна.



19 мая 2017 года крупнейшими экспортерами зерна была подписана Хартия в сфере оборота сельскохозяйственной продукции. Сейчас к ней присоединились уже порядка 800 налогоплательщиков зерновой отрасли, которые обязуются не получать конкурентное преимущество за счет заключения сомнительных сделок и неуплаты налогов, избегают многоступенчатости процесса перепродажи сельскохозпродукции.