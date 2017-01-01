Эксперты подсчитали какие убытки принесет России ЧМ-2018

Как пишет РБК, эта цифра указана в экспертных оценках, подготовленных для обсуждения в профильных ведомствах. Если титульные спонсоры сразу после турнира не придут ни на один стадион, а доходы от аренды помещений на всех площадках не будут превышать 300 млн руб. в год , то, в условиях плохой рыночной конъюнктуры, в период с 2018 по 2020 года от них будут только миллиардные убытки. Это самый негативный сценарий экспертов.

Есть еще и благоприятный: если стадионы останутся востребованными и после проведения чемпионата, то совокупная прибыль уже в 2019 году составит около 300 млн рублей.

Напомним, стадионы к ЧМ-2018 построят в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске. Застройщиком всех семи стадионов выступает ФГУП "Спорт-Инжиниринг".