ГИБДД рекомендует воздержаться от выездов из города во время новогодних праздников

Из-за неблагоприятных погодных явлений есть вероятность увеличения дорожно-транспортных происшествий.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательными при проезде пешеходных переходов, заранее снижать скорость, не объезжать транспорт, остановившийся перед пешеходным переходом, учитывать особенности управления транспортным средством в условиях гололеда и обильного снегопада. Также следует соблюдать скоростной режим, двигаться с включенным светом фар или противотуманными огнями, выдерживать безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства. Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок за город.

Пешеходам советуется переходить проезжую часть в строго установленных местах и только, убедившись в том, что все автомобили остановились и уступают дорогу. В темное время суток для перехода следует выбирать наиболее освещенный участок дороги. Родителям советуют одевать детей в яркую одежду, желательно оборудованную световозвращающими элементами.

Ситуация на дорогах постепенно ухудшается. Некоторое время назад подписчики страницы "Барнаул 22" сообщили о том, что на трассе Бийск-Барнаул плохая дорожная видимость.