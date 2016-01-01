ГИБДД рекомендует воздержаться от выездов из города во время новогодних праздников

1 и 2 января в Алтайском крае ожидается плохая погода: осадки в виде снега, местами сильный, метели, на дорогах гололедица, снежные заносы, усиление ветра до 17-22 м/с, местами до 23-28 м/с. ГИБДД обращается к водителям с просьбой по возможности воздержаться от поездок за город в первые новогодние дни.
Из-за неблагоприятных погодных явлений есть вероятность увеличения дорожно-транспортных происшествий.
Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательными при проезде пешеходных переходов, заранее снижать скорость, не объезжать транспорт, остановившийся перед пешеходным переходом, учитывать особенности управления транспортным средством в условиях гололеда и обильного снегопада. Также следует соблюдать скоростной режим, двигаться с включенным светом фар или противотуманными огнями, выдерживать безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства. Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок за город.
Пешеходам советуется переходить проезжую часть в строго установленных местах и только, убедившись в том, что все автомобили остановились и уступают дорогу. В темное время суток для перехода следует выбирать наиболее освещенный участок дороги. Родителям советуют одевать детей в яркую одежду, желательно оборудованную световозвращающими элементами.
Ситуация на дорогах постепенно ухудшается. Некоторое время назад подписчики страницы "Барнаул 22" сообщили о том, что на трассе Бийск-Барнаул плохая дорожная видимость.
- Сюжет: Новый год-2017
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