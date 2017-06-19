Почему в Барнауле существенно подорожали фрукты

Эксперты отмечают, что особенно сильно — до 30% — подорожали яблоки. Наталья Лаут, руководитель закупок фруктов и овощей компании "Торгово-закупочного союза — Сибирь", поясняет: цены на сербский сорт "Айдаред" возросли, так как его поставляют через белорусскую границу.

"В последнее время ужесточены меры досмотра и провоза товара в связи с тем, что участились факты провоза подкарантийной продукции из стран Евросоюза, находящихся под эмбарго, — уточнила Лаут. — Из-за этого часть товара везут через другие границы, увеличивая плечо доставки".

Кроме того, из-за забастовок российских перевозчиков против системы "Платон" стоимость перевозок возросла на 50%. Это сказалось на себестоимости фруктов, овощей поставляемых из Китая: томат и перец подорожали на 15-20%.

Подорожали овощи и фрукты и из Казахстана. "Там планируют провести выставку "ЭКСПО-2017". Это международное специализированное мероприятие, которое проходит в Астане с июня по сентябрь. Туда и везут в том числе черешню и другие сезонные овощи, — говорит Захраб Шукюров, руководитель оптово-розничной компании "Фруктовый мир". — На нашем рынке создан дефицит из-за которого цена и подросла".

И, наконец, цены повысились из-за того, что у производителей и поставщиков кончается запас прошлогоднего урожая.

В первой половине июля на прилавках магазинов появятся алтайские товары. Фрукты с юга России (яблоки, косточковые культуры, виноград) начнут продавать в первой половине августа. Это, говорят эксперты, толкнет цену вниз. "Уже через две недели мы ждем ташкентские яблоки по 50-60 рублей. Скорее всего, это создаст конкуренцию на рынке и снизит стоимость представленного товара", — говорит Шукюров.