Эксперты: произошел рекордный отток иностранного капитала из России

С конца февраля иностранные инвесторы вывели из российских акций более $1,6 млрд, приводит свои подсчеты, основанные на данных "Ренессанс Капитала", пишет "Коммерсант".

Иностранные инвесторы сокращают свои вложения в фонды, ориентированные на российский фондовый рынок, ссылается газета на данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). Только за одну неделю прошлого месяца (22—28 июня) из таких фондов вывели более $83 млн.

В то же время, по данным EPFR, другие развивающиеся рынки привлекли почти $1,9 млрд за минувшую неделю и около $28 млрд за четыре месяца. "Российский рынок акций оказался в числе аутсайдеров. Больший объем средств был выведен только из Китая ($4 млрд), но размер этого рынка существенно больше российского", — констатирует издание. Среди страны БРИКС лидируют Индия и Бразилия, в фонды которых за четыре месяца вложили $2,6 млрд и $1 млрд.

В 2013 году с августа в течение семи месяцев из российских активов иностранные инвесторы вывели $2,47 млрд. Но тогда такой тренд наблюдался и в других развивающихся рынках, которые потеряли более $44 млрд. Это было связано с действиями Федеральной резервной системы США по сворачиванию монетарных стимулов, а также низкими темпами роста экономик развивающихся стран.

Среди причин нынешнего оттока иностранного капитала — неоправдавшиеся ожидания от сближения Москвы и Вашингтона на фоне подготовки новых санкций сенатом США, а также продление санкций со стороны Евросоюза.

"Котировки российских акций снизились практически до уровней, с которых началось ралли второй половины 2016 года", — приводит газета слова директора аналитического департамента ИК "Регион" Валерия Вайсберга, пишет "Росбалт".