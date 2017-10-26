Эксперты рассказали, как новое госрегулирование скажется на цене электроэнергии в Алтайском крае

Встречайте: бенчмаркинг!

Власти намерены постепенно к 2020 году перевести регулирование энергосбытовых компаний с метода "затраты плюс" на так называемый эталонный метод. Сейчас надбавка прямо пропорциональна затратам. Получается, что энерго­сбытовым компаниям выгоднее покупать электроэнергию дороже, а экономия приводит к снижению тарифа и доходов.

Новый метод должен стимулировать компании повышать эффективность. При нем устанавливать сбытовую надбавку будут на базе бенчмаркинга — сравнения с эталонными показателями, которые должна показать некая "идеальная" сбытовая компания. Эти показатели просчитают в ФАС с учетом экономической ситуации в каждом конкретном регионе. Сокращая затраты относительно эталона, компания сможет оставлять у себя сэкономленные средства.

"Эталонный метод обеспечит прозрачность в тарифах и даст понимание, дорого ли мы платим за электроэнергию, — сказал Валерий Нагорнов, генеральный директор “Алтайэнергосбыта”. — Не секрет, что промышленники возмущены разницей в стоимости электроэнергии в нашем регионе и соседнем".

По словам Нагорнова, новый подход в ту или иную сторону изменит тариф для всех регулируемых компаний. Но на сколько, оценить пока сложно: соответствующий закон уже принят, проект методики расчета опубликован, но окончательно ее должны принять к 15 ноября.

"Если выручка компании сегодня выше, чем в эталонном сбыте, то в течение двух лет она обязана привести затраты в соответствие с ним, — объясняет Нагорнов. — Если ситуация обратная и компания получает меньше, чем должна в рамках эталонного сбыта, то глава региона утверждает график перехода на данную методику в течение трех лет.

Но говорить о том, что в Алтайском крае будут резкие колебания при переходе на эталонный сбыт, не стоит, потому что сама по себе сбытовая надбавка в структуре самого тарифа составляет не более 5%. Наверное, более существенное изменение впереди, когда произойдет переход на “эталонную сетевую компанию”. Это уже половина тарифа. Пока же беспокоиться не о чем, но и ждать резкого снижения стоимости не стоит".

На 9,1% выросла средняя зарплата в обрабатывающей промышленности Алтайского края за 8 месяцев 2017 года.

Грядущие перемены приведут к переделу рынка "в хорошем смысле этого слова", считает председатель экспертного совета по электроэнергетике при управлении края по госрегулированию цен и тарифов Александр Логинов.

"Кто работает на перспективу, кто занимается внутренней сбалансированностью, тот успешно пройдет все эти моменты. А кто работал некорректно, тому остатки излишеств обрежут под ноль, и в тарифе он будет недобирать", — заключил эксперт. Логинов говорит, что в любом случае ежегодный рост тарифов не превысит 6–7% — об этом заявлял президент Путин.

Ситуация с тарифами в электроэнергетике не такая благостная, считает Александр Карасев, председатель комитета по энергетике Алтайской торгово-промышленной палаты. "Мы сравнивали методики на примере конкретных организаций в Алтайском крае. Выяснилось: величина сбытовых надбавок возрастет в три-шесть раз. И даже если это 5% от итогового тарифа, это все равно заметно. И как станут развиваться события, сказать сложно. Возможно, методику еще будут корректировать", — сказал Карасев.

"Однозимки"

Если изменение подходов в регулировании для энергетиков вызов относительно новый (хотя эта тема на правительственном уровне обсуждается уже шесть лет), то хронические долги предприятий сферы ЖКХ — боль уже привычная. Она слегка притупилась, но все еще сковывает движения.

"Нас захлестывают компании-“однозимки”, — заявил Сергей Приб, генеральный директор “Алтайкрайэнерго”. — Они берут в аренду муниципальное имущество, работают отопительный сезон, ничего не платят за поставленную электроэнергию и в итоге банкротятся. На следующий год появляется новое юрлицо и история повторяется. Со многими разбираемся в судах, участвуем в банкротных процедурах. Это самый большой бич нашей отрасли".

В "Алтайэнергосбыте" добавили, что общий долг таких "однозимок" постоянно растет и уже превысил 400 млн рублей перед компанией. Меры, которые предпринимает государство в этом направлении, неэффективны.

"Правительство, понимая эту проблему, выпустило ряд нормативных актов, которые призваны усилить платежную дисциплину — в частности, повышение пени (до 24% годовых). Но тому, кто и не собирается платить, хоть миллион предъявляй — бесполезно, — посетовал Нагорнов. — Также по закону операторы в системе ЖКХ обязаны предоставить банковскую гарантию. Но этот закон оказался сложно реализуемым. Пока ни одного такого договора в Алтайском крае нет. Кто им даст гарантию? Никто".

Однако есть положительная динамика с агрокомпаниями и промышленниками — они сокращают объем задолженности перед энергетиками, отметил гендиректор "Алтайэнергосбыта".

Справка

"Менеджер года": перезагрузка

Формат ежегодной премии "Менеджер года" от ИД "Алтапресс" меняется. Прежде мы ежегодно опрашивали более 100 предпринимателей — руководителей, собственников крупнейших компаний региона — и определяли трех победителей, а также лауреатов в отраслевых номинациях.

С этого года мы устанавливаем победителей в отраслях на экспертных советах. К оценке привлекаются руководителей авторитетных общественных организаций, связанных с бизнесом.

17 октября состоялся второй такой совет, на который мы пригласили топ-менеджеров промышленных и ресурсо­снабжающих компаний. Они голосовали за своих коллег по цеху, добившихся наиболее заметных результатов в развитии в 2017 году. Итоги мы объявим в декабре на торжественной церемонии.