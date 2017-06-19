Эксперты: российские регионы стали быстрее беднеть

Как сообщается в "Комментариях о государстве и бизнесе", в зоне устойчивой рецессии остаются почти 60% субъектов РФ — 49 из 85.

При этом депрессия экономики вне федерального центра продолжается второй месяц подряд. В апреле сводный индекс региональной экономической активности опустился с 49 до 47,1 пункта, показав минимальное значение с декабря прошлого года.

Только 12 субъектов РФ показали рост как минимум по 4 из 5 ключевых секторов экономики. В то же время падение наблюдается в 18 регионах, на которые приходится треть валового регионального продукта страны. Самые проблемные регионы — это Новгородская область, Чувашия, Пермский край и Бурятия, отметил заместитель директора "Центра развития" ВШЭ Сергей Смирнов.

По его словам, при такой стаститике говорить о начале восстановления экономики "вряд ли корректно". Доля регионов, в которых растут четыре или пять секторов, остается существенно ниже, чем свойственно для фазы уверенного экономического роста, пояснил он.

Прежде всего страдают отрасли, ориентированные на потребителей, чьи доходы рухнули во время кризиса — розничная торговля и строительство. Их индексы региональной активности упали до 39 и 41 пунктов.

Рост отмечается в промышленности, однако она работает в основном на экспорт или госзаказ.

"Явных признаков ускорения по-прежнему не видно. Речь может идти лишь о возвращении к докризисной стагнации, характерной для 2013—2014 годов", — подчеркнул Смирнов.

В декабре международное рейтинговое агенство S&P прогнозировало, что к 2018 году каждый четвертый российский регион может оказаться на грани дефолта. Уже сейчас долг каждого третьего региона превышает критический уровень, определенный бюджетным кодексом — 50% от доходов, пишет "Росбалт".