Эксперты ЦБ: деньги любят счет, или Зачем нам нужна финансовая грамотность

Деньги любят счет

"Деньги обладают сверхтекучестью... из наших кошельков" – эту фразу перестал считать шуткой барнаулец Василий после того, как установил на своем мобильном телефоне приложение для контроля расходов и доходов. Простой анализ показал: небольшие и, казалось бы, терпимые (при его немаленькой зарплате) траты дают крупную утечку из личного бюджета. Вот его первые расчеты.

Две чашки капучино в кофейне: 220 рублей в неделю, или 11,4 тыс. рублей в год.

Незапланированное посещение ресторана-пивоварни или бургерной: 750 рублей в месяц, или 9 тыс. рублей в год.

Импульсивная покупка одежды на распродаже: в среднем 800 рублей в месяц, или 9,6 тыс. в год.

Поездка на автобусе, когда можно пройтись пешком: 20 рублей в день, или 5,7 тыс. рублей в год.

Итого: больше 35 тыс. рублей за год.

"Я раньше и не подозревал, сколько денег трачу на то, без чего мог обойтись", – сказал Василий. Теперь все свои траты он контролирует с помощью смартфона – тем более что он научился обходиться почти без наличных, оплачивая покупки с помощью "телефонного кошелька".

По данным Национального агентства финансовых исследований на 2017 год, лишь половина россиян ведут учет своих доходов и расходов. Между тем, согласно исследованию Высшей школы экономики, 20% россиян свое материальное положение оценивают как плохое и очень плохое. Одним словом, самое время заняться оптимизацией личного бюджета.

Совет Записывайте все свои расходы. Простая запись всех трат позволит снизить их на 5–30% – в зависимости от всего объема, поясняют в НАФИ.

Выбирайте приложение

Грамотное планирование личного бюджета – это, конечно, не только учет расходов. Но это самый первый и главный шаг – благо сегодня рынок предлагает для этого море специальных приложений на смартфон.

Одни из них позволяют вести учет одновременно несколькими людьми. Лучшего инструмента для контроля семейного бюджета и не придумаешь. Другие дают возможность установить лимит дневных расходов. "Когда я не работал, то установил себе функцию ограничения бюджета на день. Идея понравилась, использую ее и сегодня, хотя давно уже не безработный", – объясняет Василий.

Проанализировав расходы, Елена, другой собеседник Altapress, пошла дальше: "Мы увидели, какие статьи расходов можно без особых проблем урезать, и сделали это", – рассказала она. Гендиректор одной из барнаульских компаний Сергей Востриков вообще составил план по расходам и выполняет его.

Совет Выбрать самое удобное для вас приложение на смартфон можно в разделе сайта ЦБ "Финансовая культура".

Берегите бумаги

Между тем, по данным Национального бюро кредитных историй, с февраля по сентябрь 2017 года число потенциальных банкротов среди граждан Алтайского края увеличилось с 10,9 тыс. человек до 13 тысяч. Все это – люди, которые имеют просроченный долг более чем в 500 тыс. рублей сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов или займов).

В целом же, по данным Сибирского ГУ ЦБ, опубликованным чуть раньше, доля просроченной задолженности по потребкредитам в крае на 1 июня составляет 15,6%.

Причины того, что люди не могут гасить кредиты (а порой и не дотягивают до очередной зарплаты), разумеется, разные. "Многие мои знакомые в эту ситуацию попали по своей вине: кто-то взял слишком большой кредит, кто-то просто забыл его вовремя погасить, набежали штрафные проценты, дело передали коллекторам", – рассказала Анна.

А вот Евгения стала жертвой скорее ошибки сотрудника банка. Она оформила кредитную карту еще в 2011 году. Воспользовалась "карточным" кредитом и быстро его погасила.

"Однако банк, не уведомив меня, списал комиссию за обслуживание. На этот долг накрутились проценты, и через пару лет банк потребовал погашения", – говорит она. Евгения долг оплатила – ей пообещали исправить кредитную историю. Только вот об обещании сотрудник банка благополучно забыл. Теперь за ней числится просрочка.

Совет Важно хранить всю переписку с банком, все выписки, квитанции, чеки, письма, которые к вам пришли и которые вы отправили, говорит Игорь Нестеров, исполнительный редактор информационного портала "Ассоциации по защите прав заемщиков".

Неприятности могут возникнуть, когда у банка отзывают лицензию. Мы уже писали о "тетрадочных" вкладах разорившегося "Тальменка-банка". Часть вкладов его недобросовестные сотрудники не отражали на балансе, из-за чего люди не смогли получить страховое возмещение. Чтобы быть уверенным, что деньги вы вернете, сохраняйте договор вклада. Документы надо хранить как минимум три года.

Личный резервный фонд

"Двое моих друзей не смогли гасить кредиты, потому что потеряли источник дохода, – продолжает Анна. – Один был вынужден уволиться с работы, а студентку, получавшую пенсию по потере кормильца, отчислили – соответственно, ее лишили и этого пособия, ведь его платят только тем, кто проходит обучение".

Истории эти довольно типичные. И все же их могло бы не быть, если бы друзья Анны имели свою "подушку безопасности" – накопления. "Я пришел к выводу, что наше материальное положение определяется не тем, сколько мы зарабатываем, а тем, сколько у нас остается. Поэтому мы стали откладывать", – рассказал altapress.ru менеджер по рекламе барнаульской фирмы Алексей Сентелеков.

По словам Алексея, идею копить деньги "под матрасом" они вообще не рассматривали – выбор сделали в пользу банка, чтобы защитить накопления от инфляции.

Выбрать надежный банк для хранения сбережений поможет список кредитных учреждений, участвующих в системе обязательного страхования вкладов, – только они имеют право привлекать средства граждан. Ну, и не забывайте при этом важное правило грамотного вкладчика: явно завышенные проценты по вкладу – повод задуматься о надежности банка.

Пока же, по данным НАФИ, лишь 27% россиян делают сбережения. Согласно сведениям Алтайкрайстата, жители края откладывают про запас лишь 6,5% своих доходов.

Совет Эксперты рекомендуют начать формирование личного "резервного фонда" с небольшой суммы: на первое время достаточно направлять на эти цели 5% от ежемесячного дохода. А самое лучшее – 10–20%. Оптимальный размер подушки безопасности – порядка шести месячных сумм дохода.

Дети и деньги

Многие наши собеседники, рассказывая о проблемах на финансовом "фронте", признавались: учиться им пришлось только на своих ошибках. В семье о деньгах, к сожалению, не говорили – это, дескать, дело родителей. А в школе уроков по финансовой грамотности в их время не было.

Но сейчас в обществе сложился консенсус: грамотному обращению с финансами лучше обучать с детства.

Екатерина Павленко, педагог "Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения "Алтай"", третий год ведет такие занятия с учениками барнаульской школы № 76 – сейчас ее "финансовый отряд" учится в пятом классе. В школу № 63 нынешней осенью она пришла в первый и второй классы и, кроме того, сформировала боевую команду юных финансистов из седьмых и восьмых. Команду сейчас готовят к участию в чемпионатах Минфина России.

Факт В этом учебном году 30% школ и 90% профессиональных образовательных организаций Алтайского края, а также воспитанники центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, будут изучать предмет "Основы финансовой грамотности".

Учите их размышлять

Как проходит обучение наших детей?

Екатерина Павленко,

педагог "Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения "Алтай":

В первый год мы рассказываем, откуда появляются деньги в семье, куда они уходят. Дети третьего года обучения уже планируют семейный бюджет, спорят, что можно сделать, чтобы он был профицитным или хотя бы сбалансированным, как и на чем нужно экономить. Есть отдельная глава о финансовых мошенниках. Если рассказываем о них детям младших классов, то говорим, что мошенничество может быть связано с телефонными звонками, разговорами на улице. Чем дети старше, тем более широкие вопросы мы затрагиваем. Разбираем и конкретные случаи, о которых пишет пресса. И я всегда прошу детей передать знания родителям.

Нынешней весной юные финансисты провели бурную дискуссию на тему: нужны ли детям карманные деньги? "Разве кто-то из них сказал, что не нужны?" – поинтересовался у педагога корреспондент altapress.ru.

Екатерина Павленко,

педагог "Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения "Алтай":

Мы в ходе наших занятий даем две позиции: да или нет. И дети должны их обосновать. Моя задача – не навязать одну точку зрения, а научить детей размышлять на финансовые темы. И ребенок начинает задумываться, действительно ли ему нужны на данном этапе деньги, если нужны, то для чего. Если приняли решение – правильное ли оно? Вот это размышление, сопоставление их действий очень важно. Я думаю, и родителям стоит применять такой же подход.

Факт При поддержке Банка России в Академии повышения квалификации работников образования Минобрнауки РФ организован обучающий курс, который прослушали более 300 методистов и тьюторов, сообщили в пресс-службе ЦБ. В будущем программы повышения финансовой грамотности предполагается внедрить во всех регионах. Сейчас для педагогов и родителей есть весьма полезные и грамотные интернет-ресурсы. Среди них, например, сайт ЦБ о финансовой грамотности или совместный проект Минфина РФ и властей региона.

Я в инвесторы пойду

Если вы уже освоили азы финансовой грамотности, научились планировать расходы и готовы выделять средства на "подушку безопасности", возможно, вы задумались и о том, как заставить деньги работать.

Наверняка вы уже знаете, что вклад в банке – наименее рискованный способ вложений. Правда, ставки сегодня снижаются. По данным ЦБ РФ, максимальная процентная ставка по вкладам в рублях десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, с 1 января по 1 октября уменьшились с 8,4 до 7,2% годовых.

Можно ли заработать больше? Можно, эксперты считают возможным и 40–50% дохода.

Кстати, буквально на днях finanz.ru сообщили со ссылкой на ММВБ, что в 2017 году биржа отметила наплыв розничных, непрофессиональных инвесторов на фондовом рынке. Курсы акций растут – соответственно, растет и доходность вложений.

И все же акции – это, наоборот, самый рискованный инструмент. Наш собеседник Василий вспоминает, как его отец вложил довольно крупную сумму в акции одного известного банка. Но курс акций сразу после эмиссии акций упал – заработать так и не получилось. "Мы продали акции, зафиксировали убытки, и это было для нас уроком", – говорит он.

Правило "чем выше доходность, тем выше риск" распространяется и на банковские вклады, и на ценные бумаги. Так что будьте внимательны, изучайте правила жизни инвестора и пользуйтесь услугами финансовых компаний, которые за определенный процент возьмут на себя управление вашими активами.

Факт Средства граждан, вложенные в акции, облигации или паевые инвестиционные фонды, вообще не страхуются.

Памятка грамотного обращения с финансами для взрослых