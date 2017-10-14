Эксперты ВАК заявили, что у Мединского нет базовых навыков историка

"Само по себе общее направление исследований, затронутое в диссертации, хорошо известно в исторической науке, и его актуальность и значимость никогда не подвергались сомнению. Однако суть выводов Экспертного совета в том, что отрицательно оценивается КАЧЕСТВО проделанной В.Р.Мединским работы и констатируется отсутствие у соискателя ученой степени базовых профессиональных навыков историка, и прежде всего научного источниковедческого анализа привлеченных им источников", — говорится в заявлении.



Эксперты отметили, что обвинения в травле Мединского не имеют под собой оснований, "поскольку заключение Экспертного совета ВАК не затрагивает ни личность, ни разнообразную деятельность" министра. Они особо подчеркнули, что отсутствие в диссертации Мединского плагиата не является "гарантией соответствия работы требованиям, предъявляемым к докторской диссертации". Мединского, по их словам, не обвиняли в плагиате, это не было главной претензией ни со стороны заявителей, ни со стороны экспертного совета ВАК.?

Заявления о том, что диссертация Мединского якобы получила два положительных отзыва, не соответствуют действительности, отметили ученые, поскольку диссертационный совет МГУ отказался ее рассматривать, а диссертационный совет в Белгородском университете, хотя и представил в ВАК свое заключение, но также не рассматривал ученый труд министра по существу.



"Таким образом, рекомендация экспертного совета лишить Мединского ученой степени доктора исторических наук вызвана отнюдь не несогласием с его "видением истории" или с его "патриотической позицией". Мы глубоко убеждены в том, что неквалифицированная, непрофессиональная работа дискредитирует отечественную науку и тем самым может считаться антипатриотическим явлением", — резюмировали эксперты, пишет РБК.

Ранее министр образования Ольга Васильева заявила, что Мединский просто продемонстрировал в диссертации свое видение истории.