Эксперты: выдвижение Путина на пост президента пройдет в два этапа

Выдвижение Владимира Путина на пост президента РФ может пройти в два этапа, считают эксперты. По одной из версий, согласие президента пойти на новый срок станет первым этапом выдвижения, в рамках которого граждане обратятся к российскому лидеру с коллективной просьбой об этом. Сбор подписей общественной поддержки пройдет до официального начала избирательной кампании, рассказали "Коммерсанту" источник, близкий к администрации президента и эксперт.
Секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов подчеркнул, что обсуждение даты съезда партии, вероятно, состоится уже 10 сентября. "Подведем итоги единого дня голосования, будет участвовать председатель "Единой России" Дмитрий Медведев", — заявил он. Сам съезд, по его словам, может пройти в ноябре или октябре.
Неверов не исключил вариант, при котором съезд будет состоять из двух этапов и завершится уже после официального объявления президентских выборов. Самая ранняя дата начала кампании — 8 декабря.
Секретарь генсовета "ЕР" признал, что партия поддержит выдвижение президента кандидатом на выборах "в каком-то формате обязательно". В то же время по словам единороссов, комментирующих подготовку к съезду, роль партии в выдвижении Владимира Путина еще неясна. В качестве рабочей версии считается самовыдвижение основного кандидата и сбор подписей.
По словам источника, близкого к администрации президента, в данный момент прорабатывается вариант выдвижения в два этапа. Планируется, что первый будет заключаться в том, что президент до начала официальной кампании объявит решение выдвинуться на следующий срок. В рамках второго этапа пройдет юридическое выдвижение в соответствии с правилами избирательного законодательства, пишет ura.ru.
Справка
Выдвижению Владимира Путина на прошедших президентских выборах 2012 года предшествовала партийная рокировка. В сентябре 2011 года на первом этапе съезда партии Дмитрий Медведев возглавил список партии на выборах в Госдуму и предложил поддержать кандидатуру Владимира Путина на пост президента, решение о выдвижении было принято на втором этапе съезда 27 ноября, а в мае 2012 года премьер заменил Владимира Путина на посту председателя партии. При этом в 2012 году "Единая Россия" лишь обеспечивала техническое выдвижение Владимира Путина, публичная поддержка была организована штабами "Народного фронта".
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