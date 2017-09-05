Эксперты: выдвижение Путина на пост президента пройдет в два этапа

Секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов подчеркнул, что обсуждение даты съезда партии, вероятно, состоится уже 10 сентября. "Подведем итоги единого дня голосования, будет участвовать председатель "Единой России" Дмитрий Медведев", — заявил он. Сам съезд, по его словам, может пройти в ноябре или октябре.

Неверов не исключил вариант, при котором съезд будет состоять из двух этапов и завершится уже после официального объявления президентских выборов. Самая ранняя дата начала кампании — 8 декабря.

Секретарь генсовета "ЕР" признал, что партия поддержит выдвижение президента кандидатом на выборах "в каком-то формате обязательно". В то же время по словам единороссов, комментирующих подготовку к съезду, роль партии в выдвижении Владимира Путина еще неясна. В качестве рабочей версии считается самовыдвижение основного кандидата и сбор подписей.

По словам источника, близкого к администрации президента, в данный момент прорабатывается вариант выдвижения в два этапа. Планируется, что первый будет заключаться в том, что президент до начала официальной кампании объявит решение выдвинуться на следующий срок. В рамках второго этапа пройдет юридическое выдвижение в соответствии с правилами избирательного законодательства, пишет ura.ru.

Справка

Выдвижению Владимира Путина на прошедших президентских выборах 2012 года предшествовала партийная рокировка. В сентябре 2011 года на первом этапе съезда партии Дмитрий Медведев возглавил список партии на выборах в Госдуму и предложил поддержать кандидатуру Владимира Путина на пост президента, решение о выдвижении было принято на втором этапе съезда 27 ноября, а в мае 2012 года премьер заменил Владимира Путина на посту председателя партии. При этом в 2012 году "Единая Россия" лишь обеспечивала техническое выдвижение Владимира Путина, публичная поддержка была организована штабами "Народного фронта".