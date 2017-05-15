Эксперты ждут роста пенсионных накоплений на 25% в 2017 году

В прошлом году доходность фондов вдвое превысила инфляцию, составив 10,6%, а некоторые из них добились результата в 19%, сообщают "Известия".

Накопительную часть пенсии граждан НПФ по закону инвестировать не могут — уже три года на такие операции действует мораторий. Однако уже имеющие в распоряжении средства фонды активно вкладывают в надежные финансовые инструменты. Большой уровень дохода им показать трудно, отмечают аналитики. Причина кроется в том, что социально значимые массы денег должны по закону вкладываться с минимальными рисками, а это всегда означает низкую доходность таких вложений.

НПФ распределяют средства для инвестиций следующим образом: 40% — в облигации, 20,4% — в государственные бумаги, 13% — в банковские депозиты и 10,4% — в акции. Имеющиеся у фондов капиталы пополняются благодаря, во-первых, инвестиционного дохода и во-вторых, благодаря уходящим из Пенсионного фонда России гражданам.

Мораторий на инвестиции накопительной части пенсии россиян закреплен и в трехлетнем бюджете до 2019 года.