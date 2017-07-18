Экспорт овощей из России увеличился в разы

Федеральная таможенная служба (ФТС) зафиксировала существенный рост экспорта овощей в период с января по июнь 2017 года. Об этом говорится в письме Минсельхоза в правительство РФ, пишут "Известия".
По данным ФТС, с начала текущего года экспорт российских помидоров вырос почти в четыре раза, а поставки за рубеж отечественных огурцов увеличились на 29%. По мнению представителей отраслевых союзов, основной причиной такого скачка экспорта является увеличение объемов производства. При этом они отмечают, что эта тенденция вряд ли сохранится.
Кроме того, в документе отмечается рост экспорта замороженных овощей в 3,5 раза и консервированной овощной продукции в двое.
По мнению президента Национального союза производителей плодов и овощей Сергея Королева, причиной роста экспорта стало наращивание отечественного производства. "В России стали больше выращивать овощей. Поэтому, видимо, решили, что можно и увеличить поставки за границу", - сказал Королев в комментарии "Известиям". При этом он добавил, что на данный момент необходимо задуматься о сокращении импорта продукции, так как страна до сих пор покупает за рубежом порядка 1 млн т овощей.
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