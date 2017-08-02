Экспорт сала с Украины рухнул на 98%

В позапрошлом году Украина экспортировала свой национальный продукт на сумму 7,74 млн долларов, а в прошлом — всего лишь на 0,088 млн долларов. Кроме России, от украинских поставок сала также отказалась и Молдавия. Теперь украинские производители вынуждены искать новые рынки сбыта. В прошлом году украинские они обращались к президенту страны с просьбой восстановить отношения с Россией, однако это обращение не было услышано.

В 2016 году сало экспортировалось в Азербайджан, Армению и Казахстан — однако совокупный объем поставок во все эти страны в денежном выражении составил лишь 53,8 тыс. долларов. Эстония, Сингапур, Багамские острова, Канада, Панама, Германия, Камбоджа и Австралия купили 7,5 тонны сала за 27,8 тыс. долларов. Объемы экспорта улиток с Украины в несколько раз превысили соответствующие показатели по салу, сообщает РИА Новости.

Справка

Товарооборот между Россией и Украиной начал падать еще с 2012 года и в итоге обвалился с 45 млрд долларов до 10,23 млрд долларов в 2016-м. С 2014 года после так называемого "евромайдана" пошел резкий обвал с отрицательной динамикой в 50% ежегодно.