Экспресс-гарантии как альтернатива кредиту

Ранее экспресс-гарантию в банке можно было оформить на участие в конкурсе, исполнение обязательств по контракту в рамках 44-ФЗ - с заказчиками государственными и муниципальными компаниями, обеспечение исполнения обязательств по уплате таможенных платежей и налогов (таможенные гарантии). Теперь в целевое назначение добавлены аукционы по распределению работ в области ЖКХ по ФЗ-185 и закупки товаров и услуг компаниями с долей участия государства по ФЗ-223.

Также повышена максимальная сумма одновременно действующих экспресс-гарантий клиента в банке с 5 млн. до 10 млн. рублей и увеличен максимальный срок на исполнение обязательств по контракту с 12 мес. до 24 мес.

При этом экспресс-гарантии стали дешевле – сумма комиссии на участие в конкурсе (тендере) стала 2% годовых, минимум 10 000 руб., а на исполнение обязательств по контракту - 3,5% годовых, минимум 10 000 руб.

ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105.

Телефон: 65-93-17

Сайт: www.akcept.ru

Полные условия предоставления экспресс-гарантии. Экспресс-гарантию можно взять на: участие в конкурсе; исполнение обязательств по контракту в рамках 44-ФЗ, ФЗ-185 и ФЗ 223; обеспечение исполнения обязательств по уплате таможенных платежей и налогов (таможенные гарантии). Банк Акцепт включен в перечень банков Минфина РФ и выдает банковские гарантии по 44-ФЗ. Срок гарантии: На участие в конкурсе срок проведения конкурса + 30 дней, но не более 120 дней. На исполнение обязательств по контракту, таможенные гарантии в соответствии с условием контракта, но не более 24 мес. Максимальная сумма: 10 000 000 рублей (одновременно действующих ЭГ клиента в Банке). Обеспечение: поручительство основных собственников, поручительство супруга(и) собственника бизнеса (для ИП); депозит, открытый в Банке на срок не менее срока действия гарантии; векселя Банка со сроком предъявления не ранее даты окончания гарантии. Стоимость выдачи гарантии (взимается единовременно за весь срок действия): на участие в конкурсе - 2% годовых от суммы гарантии, минимум 10 000 рублей и на исполнение обязательств по контракту - 3,5% годовых от суммы гарантии, минимум 10 000 рублей. Требования к клиенту: предприятие существует не менее 12 месяцев; предприятие находится в регионе присутствия Банка (Новосибирской, Омской, Красноярской, Московской областях, Алтайском крае); устойчивое финансовое положение.