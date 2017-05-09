Экстремалы совершили восхождение "Бессмертного полка" на алтайский трехтысячник

8 мая состоялось массовое восхождение 40 альпинистов на гору Юбилейную (3403 м), находящуюся в урочище Акту. Этот подъём, организованный Федерацией альпинизма и скалолазания Новосибирской области, экстремалы приурочили к акции "Бессмертный полк".
Из альплагеря колонна выдвинулась в 4 часа утра, а завершили поход альпинисты в 18.40. Их безопасность обеспечивали 9 инструкторов по альпинизму от организаторов и 5 спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда. Еще трое спасателей ждали колонну в альпинистском лагере.
Во время восхождения и спуска участники акции держали в руках транспаранты с портретами своих родственников, участвовавших в войне.
Ранее в МЧС негативно отнеслись к идее массового восхождения новосибирских экстремалов в канун Дня Победы. В ведомстве считали, что эта акция небезопасна и предлагали организаторам отменить восхождение. Но те все-таки совершили восхождение "Бессмертного полка".
Из разъяснения республиканского управления МЧС:
Весной в урочище Актру наблюдается переменчивая погода, с выпадением осадков в виде дождя и мокрого снега, сопровождающимися порывистым ветром, метелями и буранами. Также, в урочище сохраняется высокий риск схода лавин, обусловленный скоплением большого количества, выпавшего зимой снега, и подвижностью снежных масс. Спасатели предупреждали об этом организаторов похода, однако восхождение состоялось и прошло без происшествий.
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