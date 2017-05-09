Экстремалы совершили восхождение "Бессмертного полка" на алтайский трехтысячник

Из альплагеря колонна выдвинулась в 4 часа утра, а завершили поход альпинисты в 18.40. Их безопасность обеспечивали 9 инструкторов по альпинизму от организаторов и 5 спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда. Еще трое спасателей ждали колонну в альпинистском лагере.

Во время восхождения и спуска участники акции держали в руках транспаранты с портретами своих родственников, участвовавших в войне.

Ранее в МЧС негативно отнеслись к идее массового восхождения новосибирских экстремалов в канун Дня Победы. В ведомстве считали, что эта акция небезопасна и предлагали организаторам отменить восхождение. Но те все-таки совершили восхождение "Бессмертного полка".

Из разъяснения республиканского управления МЧС: