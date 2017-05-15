Элитная школа Великобритании может разрешить мальчикам носить юбки

В элитной частной школе Великобритании Highgate School готовы разрешить мальчикам носить юбки. За введение формы, которая не подчеркивала бы принадлежность к определенному полу, выступили несколько групп учеников, сообщает The Sunday Times.
Школьники также ратуют за использование гендерно-нейтральных местоимений. Директор школы Адам Петитт назвал эту идею хорошей, отметив, что возможно, мальчики "станут счастливее и почувствуют себя в большей безопасности касательно своей половой принадлежности", пишет URA.ru.
В настоящее время в этой школе один из мальчиков уже носит юбку, а девочкам разрешено приходить на занятия в брюках. Школьники также имеют право попросить преподавателей называть их именем противоположного пола, сообщает РИА Новости.
Справка
В прошлом году порядка 80 британских школ, включая 40 начальных школ, уже ввели гендерно-нейтральную школьную форму, позволяющую мальчикам носить юбки, а девочкам — брюки, если они выразят такое желание.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.