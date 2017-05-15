Элитная школа Великобритании может разрешить мальчикам носить юбки

Школьники также ратуют за использование гендерно-нейтральных местоимений. Директор школы Адам Петитт назвал эту идею хорошей, отметив, что возможно, мальчики "станут счастливее и почувствуют себя в большей безопасности касательно своей половой принадлежности", пишет URA.ru.

В настоящее время в этой школе один из мальчиков уже носит юбку, а девочкам разрешено приходить на занятия в брюках. Школьники также имеют право попросить преподавателей называть их именем противоположного пола, сообщает РИА Новости.

Справка

В прошлом году порядка 80 британских школ, включая 40 начальных школ, уже ввели гендерно-нейтральную школьную форму, позволяющую мальчикам носить юбки, а девочкам — брюки, если они выразят такое желание.