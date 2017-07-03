Елизавета Пескова стала членом команды соперника Путина на президентских выборах 2000 года

На своей странице в Instagram она призвала своих подписчиков, у которых есть интересные бизнес-идеи и стартапы, обращаться к ней за дальнейшими консультациями по условиям сотрудничества с ассоциацией.

"Аванти" позиционирует себя как общественная площадка по развитию молодежного патриотизма в бизнес-среде. Она была создана в июле 2014 года по инициативе предпринимателя и политика Умара Джабраилова, который в 2000 году баллотировался в президенты России, получив 80 тыс голосов и заняв 11 место. Позже он ушел в бизнес, а с 2004 по 2009 год работал сенатором от Чечни в Совете Федерации.

Создание ассоциации, по словам ее представителей, стало реакцией на призыв руководства страны сформировать патриотично настроенный бизнес в ответ на введение против России внешних санкций. В генеральный совет ассоциации входят бывший глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов, основатель НОД Евгений Федоров и, как сказано на сайте организации, другие выдающиеся патриоты России из числа успешных российских предпринимателей, политиков и государственных деятелей, пишет znak.com.