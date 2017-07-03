Елизавета Пескова стала членом команды соперника Путина на президентских выборах 2000 года

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, займется продвижением молодежных бизнес-проектов на площадке российской ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти".
На своей странице в Instagram она призвала своих подписчиков, у которых есть интересные бизнес-идеи и стартапы, обращаться к ней за дальнейшими консультациями по условиям сотрудничества с ассоциацией.
С этой недели я стала частью команды "АВАНТИ" - общественной площадки развития и поддержки патриотического воспитания и молодёжного предпринимательства в России! Ребята, если у вас есть интересные идеи проектов/стартапов пишите в директ!💡Мы свяжемся с Вами и объясним подробности отбора и дальнейшего сотрудничества ✅ Главное сейчас - Ваши идеи 💡 Следите за новостями на нашем сайте www.businesspatriot.ru и на странице @yansukovrakhman | Si vous avez une idée de projet ou d'une activité mais vous ne savez pas par où commencer ou manquez de financement , n'hésitez pas à me contacter ❗️
"Аванти" позиционирует себя как общественная площадка по развитию молодежного патриотизма в бизнес-среде. Она была создана в июле 2014 года по инициативе предпринимателя и политика Умара Джабраилова, который в 2000 году баллотировался в президенты России, получив 80 тыс голосов и заняв 11 место. Позже он ушел в бизнес, а с 2004 по 2009 год работал сенатором от Чечни в Совете Федерации.
Создание ассоциации, по словам ее представителей, стало реакцией на призыв руководства страны сформировать патриотично настроенный бизнес в ответ на введение против России внешних санкций. В генеральный совет ассоциации входят бывший глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов, основатель НОД Евгений Федоров и, как сказано на сайте организации, другие выдающиеся патриоты России из числа успешных российских предпринимателей, политиков и государственных деятелей, пишет znak.com.
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