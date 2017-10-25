Эмигрироваший в Израиль барнаулец стал чемпионом мира по борьбе и предотвратил теракт

Победа в Болгарии

С 10 по 15 октября в болгарском Пловдиве прошел Чемпионат мира по вольной и греко-римской борьбе среди ветеранов. 43-летний Даниэль Лищинский выступал в возрастной категории в возрастной категории 41-45 лет в весе до 88 кг. Он победил всех соперников, а в финале должен был встретиться с иранским борцом. Но иранская делегация отказалась от финальной схватки со спортсменом из Израиля.

Иранский борец даже отказался пожать руку израильтянину, и за неспортивное поведение был лишен награды, пишет Strana.co.il. Поэтому победу присудили Даниэлю.

Даниэль Лищинский,

израильский полицейский:

Жду, кто же со мной будет в финале сражаться. Оказывается, иранский спортсмен. И тут в иранской сборной начинается суматоха - как так, израильский спортсмен, сидит под израильским флагом. Они подослали к нам шведского тренера, тот передал: иранец не будет бороться, так что победа ваша. Чтобы не потерять хотя бы серебряную медаль, иранец схватился за ногу, изображая судороги. Но когда шел на награждение, то про ногу забыл, ложь вскрылась, и его лишили медали. Впервые в жизни я стоял на пьедестале в чужой стране под звуки гимна Израиля. И весь зал встал, включая иранцев.

Борьбой начал заниматься в Барнауле

До репатриации его знали в Барнауле как Данила Лищинского. Так как в иврите нет гласных, то теперь фамилию Данила записывают в местных русскоязычных СМИ и как Лищинский, и как Лищанский, а имя переделали на местный лад — Даниэль.

Мальчик родился в интеллигентной барнаульской семье. Отец будущего чемпиона был известным журналистом, работал в газете "Молодежь Алтая" и на телевидении. В газете он подписывался "Валерий Лещинский". Мама — заслуженный учитель РСФСР. Но так как мальчик жил в районе, где нужно было уметь постоять за себя, отец записал сына в секцию классической борьбы, которую позже переименовали в греко-римскую.

В 21 год Данил решил переехать в Израиль. В 1995-м он поселился в Кармиэле, где с тех пор и живет, продолжая заниматься борьбой.

У парня были определенные успехи в этом спорте, он даже по пал в сборную страны. Но тут его призвали в армию. Тогда Даниэль решил для себя, что не будет пользоваться поблажками, которые есть у спортсменов, а станет служить, как все.

Борьба с террором

В детстве у Лищинского была мечта — стать пограничником. И в Израиле она осуществилась. А после срочной он еще семь лет служил в спецподразделении по борьбе с террором, после чего перешел в полицию.

Вот как он сам рассказывает об одном из своих задержаний:

Однажды ночью дежурил на хевронском КПП. Вдруг сообщают: будьте бдительны, через вас может проехать человек на угнанной машине. Подъезжает автомобиль, подходящий под описание. Водитель за рулем сильно нервничает. Это был конец смены, я уже порядком уставший, но когда увидел, что водитель нажимает на газ, то сделал быстрый рывок и зацепился за дверцу. Водитель еще больше поддал газу, и мы помчались вперед: он за рулем, а я на дверце. Пролезть в машину сквозь стекло не могу - мешает бронежилет. Тогда я применил прием из борьбы, подтянулся на руках, схватил руль и вывернул машину на обочину. Водитель пытался бежать, но я его догнал и уложил на лопатки. Тут как раз подоспели наши - армию и полицию уже подняли по тревоге. А меня похвалили - водитель оказался не простым угонщиком, он был в розыске у ШАБАКа (службы внутренней разведки - прим "Вести").

Борьба в полиции

Сейчас Даниэль работает в уголовном розыске, борется с наркотиками. Говорит, работа опасная, но он ее любит.

А борьбу не бросил. Деньги для поездки на чемпионат мира ему собирали всем миром: часть дала национальная федерация этого спорта, а часть — друзья и спортивный клуб Кармиэля.

Сослуживцы в полиции гордятся победой своего товарища. Как говорил скромный Даниэль: "Будто я герой какой-то".

О тренерской работе он пока не задумывается.

Даниэль Лищинский,

израильский полицейский:

Может, ближе к пенсии. Сейчас в полиции много дел, там ведь каждый день — борьба.

А еще Даниэль женат и воспитывает троих детей.