Энергетики готовы обесточить космодром Восточный из-за долга в 17 млн рублей

Генподрядчик задолжал ДЭК за электроэнергию 17 млн. руб. 15 декабря "Дальспецстрой" уведомили о готовящемся отключении. Но за прошедшее время долг так и не был погашен. Поэтому с 26 декабря на нескольких объектах ввели ограничения электроснабжения.



С 9 января ДЭК планирует усилить санкции, так как не видит "со стороны потребителя действенных мер по разрешению проблемной ситуации". В компании надеются, что руководство "Дальспецстроя" и Роскосмоса "найдет возможность" погасить долг в последние дни декабря, чтобы избежать "неблагоприятных последствий".

Ранее власти Хабаровска за долги отключили от энергоснабжения строящиеся объекты компании "Дальспецстрой" из-за долгов. Без электричества остались 12 строительных площадок.