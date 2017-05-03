Энергетики предупреждают рыбаков

Ежегодная акция по предупреждению электротравматизма среди любителей рыбной ловли традиционно стартовала в филиале ПАО "МРСК Сибири" (входит в ПАО "Россети") – "Алтайэнерго" в начале сезона.
Энергетикам давно известно, что залог удачной рыбалки не только в наличии хорошей удочки и клёва, но и в знании правил электробезопасности. Листовки и плакаты, которые распространяются в специализированных магазинах и в местах для рыбалки, информируют о риске нахождения в охранных зонах ЛЭП. Это поможет избежать трагедий на водоёмах и вернуться домой живым и здоровым. Беспокойство за жизнь любителей рыбной ловли связано с ростом популярности углепластиковых телескопических удочек, которые из-за своих свойств и особенностей поверхности являются хорошими проводниками электрического тока. Применять их, находясь под воздушными линиями электропередачи, смертельно опасно. Специалисты филиала регулярно проводят обходы линий электропередачи вблизи водоёмов, беседуют с рыболовами, объясняя правила безопасной рыбалки.
Советы рыбакам:
- Прежде чем приступить к ловле рыбы, посмотрите по сторонам и вверх. Выбирайте для рыбалки места вдали от воздушных линий электропередачи, трансформаторных подстанций и иных энергообъектов. Забрасывать блёсны и другие снасти вблизи ЛЭП смертельно опасно для жизни: мокрая леска - хороший проводник тока. Зацепившись снастью за провод, можно попасть под напряжение.
- При перемещениях под высоковольтными линиями смертельно опасно поднимать удилища или нести их на плече. Следует проносить удилище, опустив его параллельно земле. По возможности следует избегать приближения к линиям электропередачи при использовании углепластиковых удилищ.
- Отдавайте предпочтение удилищам с гладкой поверхностью, на которой вода не образует токопроводящую пленку. Если удилище мокрое или грязное, оно лучше проводит электрический ток.
- Рыбалка в грозу недопустима! При приближении грозы немедленно покиньте водоём и уйдите как можно дальше от береговой линии. Вода является отличным проводником электрического тока: удар молнии распространяется вокруг водоема в радиусе 100 м. При грозе опасно рыбачить с лодки. Вероятность удара молнии в нее очень велика. Удочка, как любой высокий одиноко стоящий предмет, может притягивать электрический разряд.