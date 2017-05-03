Энергетики предупреждают рыбаков

Энергетикам давно известно, что залог удачной рыбалки не только в наличии хорошей удочки и клёва, но и в знании правил электробезопасности. Листовки и плакаты, которые распространяются в специализированных магазинах и в местах для рыбалки, информируют о риске нахождения в охранных зонах ЛЭП. Это поможет избежать трагедий на водоёмах и вернуться домой живым и здоровым. Беспокойство за жизнь любителей рыбной ловли связано с ростом популярности углепластиковых телескопических удочек, которые из-за своих свойств и особенностей поверхности являются хорошими проводниками электрического тока. Применять их, находясь под воздушными линиями электропередачи, смертельно опасно. Специалисты филиала регулярно проводят обходы линий электропередачи вблизи водоёмов, беседуют с рыболовами, объясняя правила безопасной рыбалки.

Советы рыбакам: