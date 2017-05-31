Энергетики работают в особом режиме

Для персонала филиала МРСК Сибири (входит в ПАО "Россети") - "Алтайэнерго" эти сутки выдались очень тревожными. Основная задача – оперативно запитать жителей по резервным схемам, приступить к восстановлению поврежденного энергооборудования и не допустить новых технологических нарушений. Энергетик – человек, для которого нет понятия "рабочий день". В этот раз после рабочего дня наступила рабочая ночь. Алтайэнерго в особый режим работы перешло в 19.30 часов. Не замолкали переговоры в диспетчерской, на столах у сотрудников технических служб оперативно разрабатывались резервные схемы энергоснабжения нескольких районов края. А в производственных отделениях аварийно-восстановительные бригады уезжали навстречу грозе и ливню, чтобы как можно быстрее найти повреждения на ЛЭП и приступить к ремонту.

В Северных сетях сильнейший порыв ветра уронил опору на трассе линии 10 кВ в болото. Уже ближе к полуночи персонал Романовского района электрических сетей завершил работы по восстановлению этого участка. Мощному ветру и ливню противостояли профессионализм и полная самоотдача алтайских энергетиков.

В Первомайском районе дерево, упавшее из-за пределов охранной зоны, повредило анкерную опору на линии 10 кВ. Более четырех часов бригады энергетиков, отчаянно сопротивляясь непогоде, вели ремонтные работы, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома 800 жителей. По размытым подъездным путям с помощью специальной техники на место была доставлена новая опора, которую установили взамен сломанной.

Утром 31 мая циклон переместился в зону обслуживания Восточных и Белокуринских электрических сетей.

Виктор Иванов,

директор ПО ВЭС Алтайэнерго:

Характер повреждений при такой аномальной погоде разнообразен. Это схлест и обрывы проводов, разрушение изоляторов, излом или падение опор. В такой экстремальной ситуации персонал действует четко и слаженно. Люди у нас закаленные и морально и физически. Первоочередная задача – обеспечить резервное питание отключенных потребителей, в том числе с помощью передвижных дизель-генераторных установок. Затем грамотно и оперативно провести восстановительные работы и ввести поврежденное оборудование в строй.

Сейчас в зоне обслуживания филиала "Алтайэнерго" продолжают трудиться 14 бригад, в составе которых 51 человек и 16 единиц техники. По прогнозам синоптиков, до конца дня ветер стихнет, а грозовые тучи уйдут в соседние регионы.