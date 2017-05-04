Энергетики ремонтируют линии электропередачи

Свыше 10 тысяч километров воздушных линий электропередачи всех классов напряжения отремонтируют специалисты филиала ПАО "МРСК Сибири" (входит в ПАО "Россети") - "Алтайэнерго" в этом году.
Ремонтной программой предусмотрен капитальный ремонт свыше 1,5 тысяч километров воздушных линий (ВЛ) напряжением 35 - 110 кВ. Главные артерии электросетевого комплекса – линии электропередачи напряжением 10 - 0,4 кВ, которые доставляют электроэнергию во все, даже в самые отдаленные уголки региона. В 2017 году запланирован ремонт около 10 тысяч километров таких линий.
В ходе ремонтных работ около 3,5 тысяч деревянных опор заменят современными, более прочными и долговечными. Замене подлежат и 6,5 тысяч изоляторов – основных несущих элементов, на которых провода прикрепляются к металлоконструкциям опор.
Масштабная ремонтная программа филиала направлена на устойчивую работу электросетевого комплекса края, повышение качества и надежности электроснабжения потребителей.
Константин Климов,
начальник управления организации ремонтов "Алтайэнерго":
От того, как пройдет летняя ремонтная кампания, напрямую зависит, как мы переживем суровые испытания погоды в осенне-зимний период. Энергетики всегда осознают уровень ответственности и всеми силами стараются обеспечить комфортные условия жизни наших земляков.