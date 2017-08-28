Энергетики Сибири готовятся к зиме

Под руководством заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера компании Игоря Сорокина участники мероприятия обсудили также вопросы повышения надежности, реализации ремонтной кампании и состояния охраны труда на предприятиях. Отдельная тема – усиление работы по профилактике травматизма персонала и сторонних лиц на энергообъектах.

Игорь Сорокин,

заместитель генерального директора по техническим вопросам, главный инженер компании:

Сегодня электросетевой комплекс МРСК Сибири находится в завершающей стадии подготовки к зиме. Ремонтная кампания выполняется с опережением графиков во всех филиалах. В ближайшее время основная подготовка оборудования к максимуму нагрузок будет завершена. Одновременно во всех территориях ведется работа по повышению надежности и качества энергоснабжения потребителей.

Одно из направлений повышения надежности – использование новых технологий. Чтобы руководители технического блока владели информацией о новинках электротехнического рынка, и получали её из первых уст, на встречу пригласили представителей отечественных компаний – производителей электротехнического оборудования. Гости рассказали о новых разработках и предложениях для линий электропередачи всех классов напряжения.