Энергетики учат детей правилам обращения с электричеством

Лето – напряженный период для энергетиков. В разгаре подготовка оборудования к предстоящей зиме. Но в работе по профилактике электротравматизма нет каникул. Сотрудники производственных отделений и районов электрических сетей частые гости в местах массового отдыха алтайских школьников. Внимание уделяется не только пригородной зоне краевой столицы, где сосредоточено большое количество детских лагерей, но и всем районам Алтайского края.

Детям рассказывают о правилах безопасного поведения вблизи линий электропередачи и трансформаторных подстанций. О том, как действовать, если кто-то рядом пострадал от воздействия электротока, как правильно отойти от оборванного провода и куда звонить в случае опасности. Школьников знакомят с предупреждающими знаками, защитной одеждой электромонтера и рассказывают о несчастных случаях, произошедших с их сверстниками из-за незнания элементарных правил безопасности. Чтобы дети лучше усваивали полученные знания, в ходе уроков используются специально разработанные презентации, видеоролики, мультфильмы. Для закрепления полученных знаний ребята получают на память магниты, закладки, расписания уроков, раскраски. Вся полиграфическая продукция содержит правила безопасного обращения с электричеством.

Профилактика детского электротравматизма – одно из приоритетных направлений в деятельности "Алтайэнерго". Несколько лет на территории региона реализуется специальная программа. Она включает проведение тематических занятий в школах и детских садах, распространение детской образовательной полиграфии. Энергетики проводят творческие конкурсы, интерактивные квесты в оздоровительных лагерях и городских парках.

Справка

Публичное акционерное общество "Россети" (ПАО "Россети") – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,3 млн км линий электропередачи, 490 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 761 ГВА. В 2015 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 720.5 млрд кВт?ч. Численность персонала Группы компаний "Россети" - 216 тыс. человек.

Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 87,9 % долей в уставном капитале.

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (ПАО "МРСК Сибири") – дочернее общество ПАО "Российские сети", осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания – 1,750 млн квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4-110 кВ – 228 292 км, трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ – 51 529 общей мощностью 12 234 МВА, подстанций 35-110 кВ – 1 765 общей мощностью 30 301,4 МВА.