Энергетиков Алтай-Кокса поздравили с профессиональным праздником.

Руководители предприятия поздравили заводчан-энергетиков и вручили им заслуженные награды. 8 работников получили Почетные грамоты, еще 12 – Благодарственные письма Алтай-Кокса.

Алтай-Кокс, имея в своем составе теплоэлектроцентраль и ряд других подразделений энергетического комплекса, обеспечен всеми видами энергоресурсов собственного производства. Кроме этого, завод снабжает тепло- и электроэнергией все население города Заринска и успешно функционирует на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Группа НЛМК в социальных сетях: Facebook, Twitter, "ВКонтакте", YouTube, Instagram.