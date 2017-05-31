"Энергоотряд-2017" возглавит новый командир

Что значит выражение "энергия бьет через край" Инна Бугаева теперь знает лучше, чем кто-либо другой. Насыщенная программа ежегодной учебы командиров в ПАО "Россети" помогла сориентироваться во всех основных вопросах – от создания коллективного духа внутри отряда до урегулирования возникающих нюансов в работе на местах.

Инна Бугаева:

Много полезного узнала не только о лидерстве и коммуникативных практиках, но и о выбранной профессии. Запомнилась экскурсия по Московскому энергетическому институту: огромные современные лаборатории, которые дают возможности студентам-энергетикам быть в курсе всех инноваций в отрасли. Очень эффективными были тренинги и деловые игры.

По мнению Инны, все встречи, все мероприятия Школы командиров станут подспорьем в работе энергоотряда и вообще в жизни. Не менее важной оказалась возможность пообщаться с ребятами со всех городов России. Возникшая дружба в будущем перерастет в отношения с коллегами из разных территорий электросетевого комплекса.

Настрой после командирской школы у Инны боевой, и она собирается не только организовать продуктивную работу энергоотряда, но и сделать пятый отрядовский сезон незабываемым для всех его бойцов.